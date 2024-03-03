ابنة ملياردير مصري متهمة بسرقة هاتف.. ما السبب؟

حيث اتُّهمت كاميلا الفايد (39 عاماً)، وزوجها رجل الأعمال السوري محمد إسريب (43 عاماً)، والحارسان الشخصيان ماثيو ليتلوود (34 عاماً)، وأندرو بوت (51 عاماً) بالتآمر لسرقة الهاتف من عمر الفايد (36 عاماً).



يُزعم أن السرقة وقعت في مايو/أيار 2020 في الصالة الرياضية في "بارو جرين كورت"، وهو منزل تملكه العائلة ويعود بناؤه إلى القرن السابع عشر، ويقع بالقرب من بلدية أوكستيد بمقاطعة ساري البريطانية.



كانت الشرطة اتهمت الأربعة بالسرقة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بعد تحقيق طويل أجرته، وقد أُطلق سراحهم جميعاً بكفالة.



تسوية النزاع بالصلح

وحثَّت قاضية من قبلُ العائلة على تسوية النزاع بالصلح بدلاً من رفعه إلى المحاكم، وقالت لهم: "إن حلّ الأمور بعيداً عن العلن أنفع للعلاقات بين الأفراد".



كان عمر الفايد قد ادَّعى سابقاً أنهم سرقوا الهاتف للوصول إلى رسائل متعلقة بخلافات أخرى بين أفراد العائلة، فيما قال زوج كاميلا إن عمر أساء له بأن قال عنه "جاسوس".



وتوفي محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عاماً في أغسطس/آب الماضي بعد إصابته بأزمة قلبية، ودُفن بجوار ابنه دودي في ضريح مقام على أراضي ملكية العائلة في أوكستد.



وذكرت صحيفة Evening Standard اللندنية أن أسرة كاميلا انتقلت من شقة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في شارع "بارك لين" الشهير في لندن، إلى مزرعة كبيرة في كينت، بالقرب من ملكية والدها الراحل.



وتشرف زوجة محمد الفايد الثانية، هيني واثين، على تقسيم إمبراطورية العقارات التي ورثتها العائلة من الوالد الراحل (وتشمل شققاً في هايد بارك، وقلعة في إسكتلندا، ومباني في نيويورك) بين أبنائه الأربعة.



ويُقال إن قيمة فندق "باريس ريتز" وحده تبلغ 630 مليون دولار أمريكي، ويمكن أن تصل قيمة منزل العائلة في أوكستيد، وما يشمله من مسبح وإسطبلات و200 فدان من الأرض، إلى نحو 125 مليون دولار أمريكي. -عربي بوست