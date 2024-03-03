Openai ترد على الدعوى التي رفعها إيلون ماسك



وكتب جيسون كوون، كبير مسؤولي الإستراتيجية في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، في مذكرة داخلية:“نعتقد أن الادعاءات في هذه الدعوى قد تنبع من ندم إيلون ماسك على عدم مشاركته في الشركة اليوم”.



وأضاف: “من المخيب للآمال أن نرى إيلون ماسك يتخذ هذا الإجراء تجاه شركة ساعد في تأسيسها، وخاصة في ضوء تعاونه الوثيق مع بعض الذين ما زالوا هنا يعملون لتحقيق المهمة”.



وشارك إيلون ماسك في تأسيس OpenAI في عام 2015، ومن ثم استقال من مجلس إدارتها في عام 2018، بعد قوله إن الذكاء الاصطناعي قد يكون أكثر خطورة من الأسلحة النووية.



ويقاضي ماسك الآن OpenAI ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، مع آخرين، زاعمًا التخلي عن المهمة التأسيسية للشركة المتمثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية على نطاق واسع.



ومنذ إطلاق روبوت الدردشة ChatGPT للجمهور في أواخر عام 2022، أصبحت OpenAI واحدة من أهم الشركات الناشئة على هذا الكوكب، إذ تفيد التقارير أن قيمتها تزيد على 80 مليار دولار.



وأدى هيكل الأرباح المحددة المعقد للشركة إلى إقالة ألتمان لمدة وجيزة من مجلس الإدارة في أواخر العام الماضي، قبل أن تؤدي ضجة بين المستثمرين والموظفين إلى إعادته بسرعة إلى منصبه.



ولطالما أراد ماسك الاعتراف بدوره المركزي في إنشاء OpenAI، وقد أمضى جزءًا كبيرًا من الدعوى القضائية في سرد روايته للأحداث.



وقال محاموه في الدعوى إن ألتمان وجريج بروكمان تواصلا مع ماسك في عام 2015 واتفقوا على تأسيس مختبر غير ربحي من شأنه تطوير الذكاء العام الاصطناعي خارج نطاق الشركات.



وأشار محامو ماسك إلى أن موكلهم ساهم بأكثر من 15 مليون دولار في OpenAI في عام 2016، وساعد الشركة الناشئة في بناء فريق من المواهب الفضلى. وقدم ماسك في عام 2017 ما يقرب من 20 مليون دولار لشركة OpenAI.



واستثمر ماسك في المجمل أكثر من 44 مليون دولار في OpenAI من عام 2016 حتى عام 2020، وفقًا للدعوى.



كما استأجر ماسك المساحة المكتبية الأولية لشركة OpenAI ودفع مصاريف الإيجار الشهرية، وكان أيضًا حاضرًا في المعالم المهمة للشركة.



ولم يعارض كوون دور ماسك المركزي في الأيام الأولى لشركة OpenAI ، مع أنه أضاف بعض التفاصيل الأخرى، نقلا عن العربية نت.





وكتب كوون أن ماسك أشار في مرحلة ما إلى أنه بحاجة إلى السيطرة الأولية الكاملة على الشركة واقترح لاحقًا إدماج OpenAI مع تسلا. وقال كوون:“لم نعتقد أن أيًا من النهجين كان مناسبًا للمهمة”.



ووصف ألتمان في المذكرة الداخلية ماسك بأنه قدوته، وقال إنه يفتقد النسخة القديمة من ماسك، مع أنه قال إن مهمة الشركة مستمرة.



وتعد هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها الخلاف بين الجانبين إلى دعوى قضائية، مع أنهما كانا على خلاف منذ مدة.



وعينت تسلا أندريه كارباثي، وهو أحد مؤسسي OpenAI، بصفته مدير الذكاء الاصطناعي قبل انفصاله عن OpenAI، وعاد كارباثي إلى OpenAI في عام 2023.



وكان ماسك صريحًا في معارضته لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة وشراكتها مع مايكروسوفت في السنوات الأخيرة، إذ صرح علنًا في شهر نوفمبر أن OpenAI قد انحرفت عن مهمتها الأصلية.



وأكد كوون استقلالية OpenAI ومواصلتها العمل لضمان فائدة الذكاء الاصطناعي العام للبشرية جمعاء.