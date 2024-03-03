الشوكولاتة على الريق.. مصيبة لصحتك؟

MENAFN - Alghad Newspaper)فلذلك تابع القراءة لمعرفة المزيد عن آثار تناول الشوكولاتة على الريق:









1- الإفراط في تناول الشوكولاته على الريق يمكن أن يسبب تلبك معوي بسبب غناها بالسكريات والدهون.





2- الكافيين في الشوكولاته يؤثر على سرعة ضربات القلب، وبالتالي يجب على مرضى القلب الحذر منها.



3- من أضرار الشوكولاته على الريق زيادة إدرار البول بسبب احتواءها على الكافيين.



4- الشوكولاته غنية بالسكريات وتناولها على الريق يرفع مستوى السكر في الدم، وبالتالي لا تناسب مرضى السكري.



5- الصداع من أضرار تناول الشوكولاته على الريق. -وكالات

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