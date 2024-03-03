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الشوكولاتة على الريق.. مصيبة لصحتك؟

3/3/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تُعَد الشوكولاتة من بين الأطعمة الأكثر شهرة في العالم، حيث يُعشَّقها الجميع سواء كبارًا أو صغارًا، وقد تصل إلى مستوى الإدمان. من المهم أن نلاحظ أن الشوكولاتة تحتوي على كميات كبيرة من السكر، والذي يؤثر سلبًا على صحة الجسم.
فلذلك تابع القراءة لمعرفة المزيد عن آثار تناول الشوكولاتة على الريق:




1- الإفراط في تناول الشوكولاته على الريق يمكن أن يسبب تلبك معوي بسبب غناها بالسكريات والدهون.


2- الكافيين في الشوكولاته يؤثر على سرعة ضربات القلب، وبالتالي يجب على مرضى القلب الحذر منها.

3- من أضرار الشوكولاته على الريق زيادة إدرار البول بسبب احتواءها على الكافيين.


4- الشوكولاته غنية بالسكريات وتناولها على الريق يرفع مستوى السكر في الدم، وبالتالي لا تناسب مرضى السكري.


5- الصداع من أضرار تناول الشوكولاته على الريق. -وكالات

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