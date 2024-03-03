4 أطعمة لو وضعت في الثلاجة قد تقتلكم!

فقد أطلقت طبيبة التغذية اللبنانية فيرا ماتا، تحذيراً عاجلاً بشأن خطورة هذه العادات.



وأكدت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، على أن هناك 4 أطعمة لو قمنا بوضعها بالثلاجة فيمكن لها أن تسبب الوفاة ليس فقط التسمم.

وقالت إن من أهم هذه الأطعمة "الثوم"، إذ أكدت أن عملية تقشير الثوم ووضعه بالثلاجة خاطئة جداً، خصوصا وأن حبات الثوم تستطيع التقاط نوع من العفن مرتبط بأنواع من السرطان.

كما أضافت أن "البصل" كذلك، إذ نبّهت من خطورة وضع بصلة مقشرة بالثلاجة لنفس الأسباب، مشيرة إلى أنه في حال كان هناك مريض بالمنزل ما علينا إلا تقشير بصلة ووضعها في الوسط وتركها لأنها ستقوم بالتقاط كل الفيروسات وتنظّف الجو.



كذلك شددت على خطورة تناول الأرز المطبوخ قبل أكثر من 24 ساعة، إذ إنه يحوي عفناً لا محال حتى ولو كان مبرّداً.

يشار إلى أن دراسات كثيرة كانت شددت على إمكانية الاحتفاظ ببقايا الطعام لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام في البراد.



وحذّرت من أن بعد تلك المدة، ترتفع مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

فإذا لم تكن متأكدا من أنك ستتناول بقايا الطعام في غضون أربعة أيام، فينصح بتجميدها على الفور، حيث تبقى بقايا الطعام المجمدة آمنة لفترة طويلة.



أما التحذير الأخير فجاء حول حبات الزنجبيل، حيث أكدت أن المقشرة منها موصولة بشكل مباشر بأمراض الكلى، ولذلك شددت على ضرورة الامتناع هذه الأطعمة في حال تقشيرها وحفظها.-(وكالات)