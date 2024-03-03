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بعد حصوله على ميدالية اليوبيل الفضي.. القرالة: التكريم حافز لكل فنان

3/3/2024 2:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي للفنان أنس القرالة، تقديرا لمساهمته في خدمة الأردن، ونشاطه التطوعي والشبابي الدائم وجهودة المتميزة التي بذلها خلال مسيرتة الفنية والاعلامية.
وقال القرالة ان هذا التكريم هو تكريم لكل الفنانين الأردنيين وإنه يشكل حافزاً ليواصل مسيرتة الفنية، مشيراً إلى انه حاصل على عدة جوائز في المجالات الفنية والثقافية والاعلامية وشارك بالعديد من المهرجانات العربية والدولية.
جاء ذلك خلال لقاء جلالته وجهاء وممثلين عن اهالي محافظة العقبة في ساحة القلعة المطلة على خليج العقبة يوم الاربعاء الماضي. وحقق الفنان أنس القرالة العديد من الانجازات الفنية على المستوى الدولي والوطني، حيث اختير كأفضل ممثل في مهرجان اون لاين الأول بمشاركة 26 دولة وحاصل على جائزة الموهبة في خدمة المجتمع من صندوق الملك عبدالله الثاني عام 2022 والمركز الثالث كأفضل معلق صوتي على مستوى الوطن العربي.
‎ويشغل الفنان الشاب أنس القرالة حاليا رئيس قسم البث الاذاعي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحاصل على جائزة مؤسسة الحسين للسرطان للاعلاميين عام 2021 كأفضل تقرير اذاعي على مستوى الاذاعات الأردنية.
‎وحول نشأته الفنية فبدأت منذ نعومة أظفاره من خلال مشاركته في الإذاعة المدرسية المستمرة وبالتحديد في يوم النشاط المدرسي، حيث قدم أول مسرحية بعنوان عمر بن عبدالعزيز والتي نالت إعجاب الإدارة المدرسية والكادر التدريسي وزملائه الطلبة ومن هنا بدأ الشغف والحب والالتفاف إلى عشق الفن والمسرح حيث كان عمره لا يتجاوز العشر سنوات وحصلت المسرحية بعد ذلك على أفضل عمل مسرحي في مدارس جنوب المملكة.
‎ويمتلك القرالة موهبة الخطابة حيث شارك زملاؤه في المسرحيات المدرسية ثم استمر ذلك في الجامعة حيث قدم العديد من الأعمال المسرحية أثناء دراسته في جامعة مؤته ليواصل بعد تخرجه الانطلاقة في الاعمال الفنية
‎وقادته الموهبة ليطرق بوابة الإبداع الدرامي والمسرحي بعدها عمل مبادرة اسماها مبادرة افلام قصيرة اي قضية مجتمعية مؤرقة يصنع منها فيلماً عمل عن المخدرات والعنف الاسري وثقافة العيب ومرض التوحد وغيرها.
‎وحصل الفنان القرالة على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "العودة" في المهرجان الدولي الأول "افلام أونلاين" بمشاركة 26 دولة حول العالم.
‎وتقوم فكرة المهرجان بحسب القرالة على تصوير الأفلام وإنتاجها وإخراجها بطريقة (أون لاين)، للتأكيد على أن العالم باستطاعته التغلب على الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وأدت إلى توقف جميع الأنشطة وتطبيق التباعد الاجتماعي.
‎وشارك القرالة في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية والأفلام السينمائية، حيث استطاع أن يترك أثرا واضحا في ذهن المشاهد الأردني من خلال الأعمال الفنية المنوعة التي شارك فيها.
‎ويرى القرالة والذي تعلم الفن على يد كبار الفنانين مثل نبيل صوالحة وانور خليل وهشام حمادة وعبير عيسى الذين شاركهم أعمالهم.
‎وحول مشاركته الفنية يقول القرالة بأنه شارك في أعمال مختلفة ومنوعة منها؛ مسرحية "أجراس" الموجهة للأطفال وهي من إخراج نبيل صوالحة، بالاضافة لمشاركته بـ14 فيلما مع معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.
‎وفيما يتعلق بالمسلسلات التي شارك فيها يعدد القرالة المسلسلات التي شارك فيها ومنها "نصف القمر" و"دبابيس زعل وخضرا"، "وين ما طقها عوجة" و"مرافئ الأمل" و"حكايانا"، "كرم العلالي" و"الحنين الى الرمال" و"عيال قحطان" إلى جانب مسلسل "بوابة القدس" الذي حصل على ذهبية مهرجان الخليج في مملكة البحرين، وهو من إخراج رضوان شاهين، بالإضافة الى مسلسل" مالك بن الريب" من انتاج المركز العربي.
‎إما على الصعيد الكوميدي فشارك القرالة مع الفنان نبيل صوالحة في مسرحية "خلوة منسفية"، والتي عرضت في مهرجان العقبة الأول للثقافة والفنون. ومسرحية "الحق على مين" برفقة الفنان ابراهيم ابو الخير وناريمان عبدالكريم بالاضافة للمشاركة في مسرحية زين المها التي عرضت في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في الإمارات العربية المتحدة.
‎وعن كيفية انتقائه لأدواره يقول القرالة "عندما يعرض النص عليّ أقوم بقراءته وأتاكد من أن الدور يتناسب وشخصيتي، ولا يتعارض مع إمكاناتي وقدراتي ومبادئي، شريطة أن أجد نفسي من خلاله، ومن ثم أقبله".
‎ويضيف "أقرأ النص بتمعن ودقة وأحاول جاهداً أن أفكر في كل كلمة في النص، لأنها تساعدني على الأداء الجيد".
‎ويردف القرالة بأنه شارك في العديد من الأفلام منها: "فيلم تقليدي"، "شوفة عينك"، "مدمن"، "الوادي"، "الذاكرة"، خط التماس الذي شارك في مهرجان تريبكيا السينمائي في نيويورك وفيلم لما شفتك من اخراج آن ماري جاسر.
شارك ايضا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وحصل على افضل فيلم في مهرجان ابو ظبي السينمائي 2012. وشارك في ايام قرطاج السينمائي ومهرجان الفيلم الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي وجائزة اللجنة التحكيمية الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي. كذلك مهرجان سبارلو في البرازيل وفاز في مهرجان وهران في الجزائر بجائزة اللجنة التحكيمية حيث يرى أن السينما الأردنية سيكون لها مستقبل إذا ما توفرت الإرادة ورأس المال لصناعتها.
‎ويطل الفنان القرالة هذا العام في العديد من الاعمال الدرامية ومنها مسلسل قضايا من البادية انتاج عصام حجاوي واخراج علاء ربابعة ومسلسل قضية رقم (1) من انتاج مؤسسة الاذاعة والتلفزيون واخراج محمد لطفي ومسلسل اختي وخلفتها من انتاج قناة رؤيا واخراج علاء اسماعيل والمسلسل الاذاعي البارود والصخر انتاج مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
‎أما على الصعيد الشخصي فيطمح بإنتاج أعمال تاريخية اردنية موثقة للأجيال القادمة.

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