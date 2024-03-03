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بيوت الأردنيين.. أجواء فرح ممزوجة بأمل زوال غمة الحرب قبيل رمضان

3/3/2024 2:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- أيام قليلة تفصل العالم الإسلامي عن حلول شهر رمضان المبارك، الذي يُعد أكثر الايام فرحةً وروحانية لدى المسلمين، بل وتمتاز الأيام التي تسبق حلوله في كل عام تحضيرات وبهجة من قبل العائلات التي تسعى إلى إضفاء أجواء من السعادة في بيوتها وترسيخ فكرة "الفرحة بالصيام" لدى أطفالها.
بيد أن الجميع يتفق على أن رمضان يأتي هذا العام في ظل ظروف مجتعية وإقليمية ألقت بظلالها على تلك الفرحة المنتظرة، بسبب أحداث الحرب الاسرائيلية الشرسة التي تدور في قطاع غزة، وسياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال مع السكان، وخاصة في شمال القطاع، حيث يربط الإنسان دائماً ما بين الصيام والجوع، ولكن أن يجوع الإنسان بسبب حرب ممنهجة، يكون هنا الوضع "مؤلم ويؤثر على تفاصيل الحياة اليومية".
ولكن، رغم كل ذلك، لا بد من رمضان بأجوائه الروحانية ان يكون حاضراً وعلى المجتمع أن يكون متوازنا في تفاصيله اليومية، وخاصة ما قبل رمضان، بحيث ينبغي ان تبدو أجواء الشهر حاضره، لما لها من تأثير على الأطفال وتشجيعهم على الصيام ضمن الأجواء الروحانية، والتواصل والتراحم الذي يتميز الشهر الفضيل.
ولكونها اعتادت على أن تكون زينة رمضان البارزة موجودة على شرفات بيتها ونوافذ غرف الأطفال، لم تمنع الأجواء السائدة، الأم أروى زيادات أن تتفق مع ابنائها على طبيعة وضع الزنية لهذا العام، وان يتم وضعها داخل البيت، بحجة أن رمضان لهذا العام قد يتخلله تساقط للأمطار، وخوفاً من تلف تلك الزينة يُفضل ان تكون داخل البيت وبالغرف وصالة الطعام.
تقول أروى أنها حاولت ان توازن الاجواء العامة لأطفالها، كونهم يعون ما يحدث حولهم من أحداث، ولكنهم اعتادوا في رمضان على أن تكون لهم لمسات خاصة في البيت، تساعدهم على الاستعداد للصيام، كون رمضان إرتبط لديهم بهذه الزينة التي تتكون من أهله ونجوم وإضاءة تنثر الفرح وانتظار العيد في نفوسهم.
وباتت تلك الزينة الرمضانية إحدى أهم تحضيرات المجتمع لابراز مظاهر رمضان في الأسواق، وما يرافقها كذلك من أجواء تسوق مميزة، لكل ما تحتاجه العائلات في هذا الشهر الفضيل، أكثر من باقي شهور العام، حتى أمست طقوساً يستعد لها التجار والمصانع والمطاعم، وكل المؤسسات التجارية قبل حلول الشهر الفضيل بفترات طويلة، وتحرص أغلب العائلات، باختلاف وضعها الاجتماعي والمادي، على ان تكون حاضرة وتعكس تلك الأجواء المفرحة في بيوتها.
كثيرون يرون أن رمضان يأتي في هذا الوقت ليكون فرصة "لإضفاء بعض الأمل في اجواء يسودها الوجع بسبب الحرب المسعورة في غزة وما يعانيه الأهل هناك من جوع ودمار وحرب إبادة واضحة"، كما يقول حمزة الكايد، الذي بدأت عائلته كذلك منذ أيام في الاستعداد لشهر رمضان.
ويقول حمزة انه يسعى خلال هذه الايام لوضع برنامج له وللعائلة منذ الآن بهدف إضفاء لمسة رمضان مبكراً، ووضع خطة للتبرع وتقديم المساعدات قدر الإمكان للمحتاجين، وأن تكون نسبة منها للجهات التي تقدم المساعدة وتنظمها لقطاع غزة، وهو نوع من المساندة والدعم بما يمكن في ظل هذه الظروف، "ولا يمنع ذلك من أن تكون تلك الأجواء مجبولة بالفرح، من خلال زينة رمضان المعتادة والتي اعتاد عليها الصغار والكبار في منازلهم"، على حد تعبيره.
ولطالما ارتبط شهر رمضان المبارك بالتعبد والصيام والصلاة وقيام الليل والصدقات والتبرعات، لمضاعفة الأجر والثواب، ولكنه في ذات الوقت، مرتبط بالفرح والبهجة والتفاؤل الذي يتبعه العيد المنتظر.
وهنا يقول أستاذ الفقه والدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون أن المؤمن لا يتشاءم، وخصوصا في مثل هذه الظروف، فنحن نتفاءل بنصر الله تعالى والفرج بعد الضيق دائماً، والصمود الذي نشهده في غزة أمام قوى الطغيان، هي أكبر نصر في هذا الوقت.
كما يؤكد زيتون أن المؤمن من طبعه يفرح بدين الله وشعائره ويبتهج بقدوم رمضان شهر الرحمة والغفران، ومن حقه أن يظهر السرور، ولكن في ظل الأوضاع الحالية التي يعاني منها أهلنا في الأرض المقدسة من اعتداء وتجويع وفتك وقتل ينبغي علينا أن "لا نبالغ بإظهار مشاعر الفرح احتراما واجلالا لدماء الشهداء وجراح الجرحى ومعاناة الصغار والكبار من الاطفال و النساء والشيوخ".
ووفق زيتون فإن هذا التعاطف والاحترام في لما يحدث في غزة، هو ليس من قبيل التشاؤم، وانما هو من قبيل الخشوع في حضرة الشهداء والمنكوبين، ويبقى الفرح في القلب حتى تزول الغمة وتنفرج الأحوال، ولا مانع ولا يوجد معارضه من أن يظهر الناس فرحهم بالشهر الكريم وهذا لا ينافي حقوق الأخوة ولا يعني عدم اكتراثهم بأحوال إخوانهم المسلمين المبتلين لأنه فرح بشرع الله واظهار لشعائره، على أن يكون ذلك بلا مغالاة ولا مبالغة. وبدأت العديد من بيوت الأردنيين تتزين بمظاهر رمضان، على الرغم من الترقب الذي يعيشه الجميع على أمل "وقف إطلاق النار المنتظر"، وان يكون شهر رمضان "فاتحة خير وعودة لحالة الهدوء وتوقف أخبار الحرب التي لا تنفك ان تلقي بظلالها على مشاعر وحياة الأردنيين".

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