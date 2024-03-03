الممرضين تكرم منتسبيها العائدين من غزة



وأشاد نقيب الممرضين خالد ربابعة بالدور الذي قام به الممرضين العائدون من القطاع والذين قاموا بواجبهم الإنساني المقدس وخاطروا بأرواحهم لإنقاذ جرحى العدوان الصهيوني والتخفيف من آلامهم.

وأضاف، أن ما يجري في القطاع اكبر من الكلمات والمفردات، ونعتذر نيابة عن زملائنا لأهل غزة عن تقصيرنا، وأن ما قام به الممرضين العائدين من القطاع هو أقل

ما يمكن تقديمه.



وأكد أن ما تقدمه النقابة من مساعدات لا يرقى لمستوى الحدث والجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في القطاع البطل.



وأشار أن هناك المئات من الممرضين الذين استعدوا للذهاب إلى القطاع وان منهم من غادر القطاع وآخرين توجهوا إليه، وان منهم من كان يعلم أنه قد لا يعود.



وبين ربابعة بأنه يجري البحث عن آلية لإرسال الكوادر والمساعدات التي تحتاجها مستشفيات في القطاع بشكل عاجل.



واكد أن المتطوعين لم يبحثوا عن شكر لكنهم كانوا مثالا يحتذى للكوادر الصحية، وان الكوادر الصحية الأردنية هي الوحيدة التي استطاعت الوصول إلى القطاع.



وسلم ربابعة دروعا تقديرية لكل من الممرضين معتز المغاريز ومراد النوش وضياء الكردي واحمد مصاروة وفادي ياسين، بحضور أعضاء مجلس النقابة وعضو المجلس العائد من غزة مصطفى طلال.