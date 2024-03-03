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تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

3/3/2024 2:29:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغٍ رسمي أصدره اليوم الأحد، تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك من السَّاعة العاشرة صباحاً وحتَّى الثالثة بعد الظُّهر.
وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدَّوام الرَّسمي في جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة، اعتباراً من الأوَّل من رمضان، من السَّاعة العاشرة صباحاً وحتَّى الثالثة بعد الظُّهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.

واستثنى البلاغ موظَّفي الدَّوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرَّسميَّة خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إداريَّة من رؤساء دوائرهم.

وأكَّد رئيس الوزراء في البلاغ على جميع المؤسَّسات ضرورة المحافظة على حرمة الشَّهر الفضيل، ومراعاة مشاعر الصَّائمين.

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