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العمل: بلاغ رئيس الوزراء لتحديد ساعات العمل برمضان لا يشمل القطاع الخاص

3/3/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء الذي أصدره الأحد وحدد فيه ساعات دوام العاملين في جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات، والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة خلال شهر رمضان المبارك لا يشمل القطاع الخاص.
وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.

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