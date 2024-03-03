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بحث موسع لقانون المسؤولية الطبية وفوضى الإعلانات الصحية المخالفة

3/3/2024 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إن صعوبات وتحديات عديدة باتت تظهر في تطبيق قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن أساس الصعوبات هو التداخل بين عدة جهات معنية بالتطبيق؛ مثل نقابة الأطباء ووزارات الصحة والعدل والداخلية ونقابات صحية أخرى.
جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء بعنوان "معوقات وتحديات تطبيق قانون المسؤولية الطبية ومراجعة سياسات الإعلان والإعلام الطبي" في أحد الفنادق صباح أمس، وشارك فيها أطباء ونقابيون وقضاة وحكام إدرايون وغيرهم من جهات رسمية ذات علاقة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ونقابتي الأسنان والصيادلة، وكذلك بتنسيق مع جمعيات أطباء جراحة التجميل، أطباء الجلدية، جراحي العظام، أطباء العيون وجمعية أطباء الغدد الصم.

وأكد الزعبي أن التداخل في هذا الملف يجيء من أن الشكاوى بالأخطاء الطبية تقدم إما لنقابة الأطباء أو النقابات الصحية، أو لوزارة الصحة أو للقضاء مباشرة، الأمر الذي يفرض التداخل وأحيانا التضارب، ما ينتج عنه طول أمد التقاضي.

وعبر الزعبي عن أمله بأن يتمكن هذا الملتقى من "مدّ الجسور بين مختلف الجهات المعنية، بهذا الملف، والتفاهم بين جميع الأطراف بما يسهل على المواطن ويضمن حقوقه وأيضا حقوق الطبيب ومقدم الخدمة الطبية".

وبين أن نقابة الأطباء معنية بملفين رئيسييين فيما يتعلق بالرقابة؛ الأول هي قضية لائحة الأجور والثانية التحقيق في الأخطاء الطبية، وشدد على أن النقابة بيت خبرة لكل الأطباء في كل التخصصات، ويهمها أن يكون لها رأي رئيسي في ملف الأخطاء الطبية وقانون المساءلة وتطبيقاته.

وأكد الزعبي أن النقابة "حريصة على تنفيذ كل التوصيات التي ستصدر عن الورشة" اليوم.

وتحدثت عضو مجلس نقابة الأطباء/ رئيسة لجنة ضبط المهنة بالنقابة الدكتورة مها فاخوري، بحفل الافتتاح، مؤكدة أهمية بحث ومناقشة كل ما يتعلق بقانون المساءلة الطبية، الذي أقر عام 2018، وأيضا ضبط حالة الفوضى بالإعلانات الطبية والصحية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت فاخوري على أن الورشة ستصدر بعدة توصيات وقرارات نتمنى تنفيذها والالتزام بها، لافتة إلى ضرورة إصدار البروتوكولات والإجراءات القياسية لتفعيل المادة (6)، وأهمية إصدار دليل إجراءات واضحة للمادة (9)، إضافة إلى ضرورة تفعيل المادة 17 من قانون المساءلة الطبية.

وتناول المتحدثون في أوراق عملهم ومداخلاتهم العديد من المعيقات والتحديات التي تواجه الجهات المختلفة في تطبيق قانون المساءلة الطبية.

وترأس الجلسة الأولى الدكتور مؤمن الحديدي والقاضي ذياب شتيات المختص بالقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية وتحدث عن أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية والذي ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة وآلية التقاضي والاستعانة بالخبرات الفنية في هذه القضايا.

وأشار الحديدي في ورقة عمله حول صندوق التكافل للتأمين ضد الأخطاء الطبية ومفهوم التحكيم، إلى أن المادة (17) من قانون المساءلة الطبية ما تزال معطلة جزئيا، جراء الاضطراب في التطبيق، إذ تريد وزارة الصحة تطبيق الاقتطاع من الطبيب للاشتراك بالصندوق بأثر رجعي، أي منذ عام 2018 وقت صدور القانون، الأمر الذي "يحمل الأطباء عبئا كبيرا".

ولفت إلى أن الصندوق لا يشمل إلا الأطباء، مع أن عددهم نحو 18 - 20 ألفا من أصل 180 ألف مقدم للخدمة الطبية والصحية، مبينا أن حجم الرسم الذي يدفعه الطبيب سنويا يصل إلى 180 دينارا، وداعيا إلى مشاركة جميع مقدمي الخدمة بالصندوق.

كما دعا الحديدي إلى إيجاد ما أسماه "التأمين التكميلي" عن الأخطاء الطبية، بمعنى رفع قسط الاشتراك لمن يريد من المشتركين، على أن يلتزم الصندوق بدفع ما يزيد على قيمة التعويض عن الخطأ الطبي المقر بالقانون وهو 50 ألف دينار.

وفي هذه الجلسة، قدم القاضي الدكتور رباع عبد القادر الكيلاني إضاءات لمفهوم المساءلة الطبية من منظور قانوني، معرجا على عدة جوانب، وبخاصة في تطبيقات المحاكم وما يواجه القضاة من التباسات بقضايا الأخطاء الطبية.

كذلك قدمت أوراق عمل وكلمات لعدد من الخبراء والمعنيين بالمساءلة الطبية، إذ تقدم الدكتور عبدالهادي بريزات بورقة بيّن من خلالها أعمال للجنة الفنية العليا المشكلة وفق قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أنها تعنى بتقديم الخبرة الفنية في القضايا المحولة إليها من الجهات القضائية ودراسة الشكاوى والدعاوى المحولة من وزير الصحة والنقابات الطبية والصحية وتقديم الخبرة الفنية التي تتعلق بالمسؤولية الطبية والصحية، التي تهم جميع الأطراف واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها.

يشار إلى اللجنة الفنية العليا المنبثقة عن قانون المساءلة الطبية سجلت منذ بدء عملها 1088 قضية وشكوى نظر وينظر بها القضاء، وقد صدرت قرارات قضائية في 725 قضية منها.

وانبثق عن اللجنة الفنية العليا عدة لجان فرعية تغطي كافة الاختصاصات، وهي تضم نحو 400 خبير من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين.

وتحدث الدكتور منصور المعايطة عن عبء الإثبات ودور الطب الشرعي في إثبات العلاقة السبيبية، بينما تناول عضو اللجنة الفنية العليا المنبثقة عن قانون المساءلة الطبية الدكتور إبراهيم بريزات تطبيقات وتحديات عمل اللجنة الفنية العليا.

أما الجزء الثاني من الورشة اليوم، فتناول التحديات في تطبيقات الإعلام والإعلان الطبي، حيث ترأس الجلسة رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور ماجد الشمايلة، و نائب رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور همام القطاونة، وبدأ بورقة مقدمة من نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي قال فيها: "نحتاج إلى آلية تنسيق بين النقابات الصحية ووزارتي الصحة والعدل في الرقابة على المخالفين، خاصة ممن يعلنون في وسائل التواصل الاجتماعي عن خدمات طبية وتضخيمها دون رقيب أو حسيب".

وأضاف قدومي: "نحتاج إلى آلية تنسيق بين النقابات الصحية ووزارتي الصحة والعدل في الرقابة على المخالفين، خاصة ممن يعلنون في وسائل التواصل الاجتماعي عن خدمات طبية وتضخيمها دون رقيب او حسيب".

وتناول قضية التداخل بين بعض الاختصاصات الطبية، وقال "إن المشكلة ليست في التشريعات فثمة تشريعات عديدة تضبط الخدمة الطبية وتفرض المعايير الطبية الصحيحة، لكن المشكلة في التطبيق وكيفية التطبيق".

ولفت القدومي إلى أن سيدة ضبطت وهي تمارس دور طبيبة أسنان مرتان وهي لا تحمل شهادة طبيبة، وعندما أحيلت للقضاء خرجت "عدم مسؤولية".

وفي ورقة أخرى، قدمها رئيس جمعية جراحة التجميل الدكتور عمر الشوبكي، تطرق إلى تنامي ظاهرة التجاوزات على تخصص التجميل وقيام العديد من المخالفين إلى ممارسة مهنة التجميل وتغولهم على هذا التخصص الحساس، ما أدى إلى ارتكاب أخطاء ومضاعفات طبية بشكل ملفت، مؤكدا أنه لا بد من وضع حد للتداخلات بين التخصصات الطبية التي ليس لها علاقة بتخصص التجميل وكذاك مراكز التجميل وإزالة الشعر.

من جانبه، تناول رئيس جمعية أطباء الجلدية الدكتور أيمن القعقاع تخصص الجلدية وما لحق به من تداخلات من تخصصات أخرى لا تمت بصلة بممارسة مجالات تخصص الجلدية.

في جانب آخر، تناولت رئيس الدائرة القانونية في هيئة الإعلام المرئي والمسموع نانسي خصاونة دور الإعلام بتوعية متلقي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المريض وبخاصة السرية والخصوصية في استخدام تطبيقات وسائل التواصل.

فيما تحدث في الجلسة قبل الأخيرة عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور عبدالحميد عليمات الذي ركز على التداخل بين مسؤولية الصيدلاني والطبيب، وبخاصة صرف المضادات الحيوية دون وصفات، وضرورة تقديم تنظيم شامل لمقدمي المهن الطبية والصحية.

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