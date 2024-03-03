التربية تعلن مواعيد دوام المديريات والمدارس خلال رمضان (تفاصيل)
التاريخ
3/3/2024 2:29:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عممت وزارة التربية
والتعليم، اليوم الأحد، على مديري مديريات التربية والتعليم، في كتاب رسمي، مواعيد
دوام المديريات والمدارس خلال شهر رمضان المبارك.
وتاليا تفاصيل الدوام
حسب الكتاب الرسمي الذي وصلت "الغد" نسخة منه:
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