صندوق الزكاة: 30 دينارا للأسر المنتفعة والأيتام مع راتب آذار

MENAFN - Alghad Newspaper)جاء ذلك خلال ترؤسه الأحد اجتماع مجلس إدارة صندوق الزكاة، وإقرار موازنته للعام 2023 المعتمدة من قبل مكتب التدقيق المحاسبي.وقرّر المجلس صرف عيدية مقدارها 30 دينارا للأسر المنتفعة شهريا وأسر الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك مع راتب آذار الحالي، وإقامة إفطار للأيتام وأسرهم بمراكز المحافظات في يوم اليتيم.وأقرّ المجتمعون الخطة الإعلامية والدعائية للصندوق للحث على فريضة الزكاة، والموافقة على تعديل التعليمات الناظمة لصندوق الزكاة وهيكله التنظيمي ضمن الطرق المعتمدة والقانونية.



ووافق المجلس على صرف 12 ألف قسيمة شرائية قيمة كل منها 30 دينارا بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وتجهيز 8 آلاف طرد تمويني بقيمة 25 دينارا للطرد الواحد بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية.



كما تمت الموافقة لبعض لجان الزكاة على صرف القسائم الشرائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة، إضافة إلى شراء 150رأس ماعز ضمن مشاريع الصندوق لتأهيل العديد من الأسر العفيفة.



كما أقرّ أعضاء المجلس دفعة جديدة من الغارمات ممن انطبقت عليهنّ الأسس والشروط سيتم من خلالها السداد عن 100 غارمة وكف الطلب عنهن، فضلا عن ترميم 8 منازل لأسر عفيفة في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة لها.