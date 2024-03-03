صندوق الزكاة: 30 دينارا للأسر المنتفعة والأيتام مع راتب آذار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أشاد رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، بدور صندوق الزكاة في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع بالتعاون مع المزكّين والمتبرعين.
جاء ذلك خلال ترؤسه الأحد اجتماع مجلس إدارة صندوق الزكاة، وإقرار موازنته للعام 2023 المعتمدة من قبل مكتب التدقيق المحاسبي.
وقرّر المجلس صرف عيدية مقدارها 30 دينارا للأسر المنتفعة شهريا وأسر الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك مع راتب آذار الحالي، وإقامة إفطار للأيتام وأسرهم بمراكز المحافظات في يوم اليتيم.
وأقرّ المجتمعون الخطة الإعلامية والدعائية للصندوق للحث على فريضة الزكاة، والموافقة على تعديل التعليمات الناظمة لصندوق الزكاة وهيكله التنظيمي ضمن الطرق المعتمدة والقانونية.
ووافق المجلس على صرف 12 ألف قسيمة شرائية قيمة كل منها 30 دينارا بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وتجهيز 8 آلاف طرد تمويني بقيمة 25 دينارا للطرد الواحد بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
كما تمت الموافقة لبعض لجان الزكاة على صرف القسائم الشرائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة، إضافة إلى شراء 150رأس ماعز ضمن مشاريع الصندوق لتأهيل العديد من الأسر العفيفة.
كما أقرّ أعضاء المجلس دفعة جديدة من الغارمات ممن انطبقت عليهنّ الأسس والشروط سيتم من خلالها السداد عن 100 غارمة وكف الطلب عنهن، فضلا عن ترميم 8 منازل لأسر عفيفة في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة لها.
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