Sunday, 03 March 2024 11:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


للعمل بمهنة السباكة.. إطلاق مشروع نساء قياديات بلا حدود في الأردن

3/3/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري والسفير الكندي طارق علي خان، اليوم الأحد، مشروع (نساء قياديات بلا حدود) والذي يهدف إلى تسهيل دخول الفئات المهمشة، وبشكل خاص الأشخاص المكفوفين، وذوي الإعاقة، والنساء، والشباب، إلى قطاع السباكة المهنية والذي سيتم تنفيذه من قبل جمعية السباكات الرائدات النسائية التعاونية.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن جهات كندية، وجمعية الخدمة الجامعية العالمية في كندا، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وسلطة المياه وعدد من المشاركات .

وأكد الدويري أن الوزارة/ سلطة المياه تولي موضوع تدريب المرأة أهمية خاصة؛ لما لها من دور فاعل في المجتمع، وكذلك بهدف تعزيز مهارات المرأة الأردنية والمقيمين لمواجهة التحديات التي يواجهها الأردن ضمن الجهود المتواصلة للوزارة في مواكبة التطورات في مجال قطاع المياه وتطوير المهارات المعرفية والعملية للتعامل مع قضايا المياه، إذ سيساهم مشروع تأهيل العاملات في مجال السباكة والتمديدات الصحية بتقليل الفاقد المائي ومنع تسريبات المياه في الخزانات والعوامات والنياجرا داخل المنزل وبالتالي توفير كميات مياه إضافية وخفض قيمة فاتورة المواطن.

وأضاف الأمين العام أن مشاركة المرأة في مجال تعلم مهنة السباكة ودخولها المنازل بأريحية للقيام بأعمال الصيانة المنزلية اللازمة يعتبر تجربة فريدة يعد الأردن من الدول الرائدة على مستوى المنطقة والعالم فيها، مؤكدا أن تعزيز الدور المؤسسي لدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، وبخاصة جمعية السباكات الرائدات النسوية التعاونية تعد من الجمعيات الرائدة في هذا المجال من خلال الترويج لخدماتها المتمثلة في رفع مستوى الكفاءة المائية والحد من الفاقد جنبا إلى جنب إلى تعزيز دور المرأة من خلال تسليط الضوء على مكانتها في مجتمعنا والدور الرائد الذي تقوم به، سواء في المنزل أو خارجه، ما يشجع على نقل قصص النجاح إلى المجتمعات المحلية المختلفة في جميع المناطق وإزالة العوائق أمام المرأة لخوض غمار هذه التجارب التي حققت فيها المرأة نجاحا لا يقل درجة عن دور الرجال وإزالة التخوفات من وصف هذه المهنة كمهن خطرة.

وأعرب الدويري عن شكره للحكومة الكندية ممثلة بدعم السفير وطاقم السفارة الكندية، مؤكدا أهمية التعاون الأردني الكندي في دعم البرامج الرائدة في الأردن، داعياً إلى المزيد من التعاون في دعم المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية، خصوصا ما يساهم في مواجهة التحديات المائية التي تواجه قطاع المياه في الأردن.

بدوره، أشاد السفير الكندي طارق علي خان بأهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجال دعم المشاريع التي تهدف إلى تقليل الفاقد وتمكين النساء القياديات وإدخالهن إلى عالم المهن كمهنة السباكة، خاصة النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة تمكينهن وانخراطهن في المجتمع وسوق العمل.

من جهته، أكد المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة أن السباكة تُعد صناعة حيوية للوظائف البيئية والاستدامة البيئية من خلال برامج تدريب مصممة خصيصًا بهدف تمكين هؤلاء الأفراد في متابعة مسارات مهنية ناجحة في مجال السباكة، داعياً إلى استمرار قطاع المياه في دعم برامج التدريب التي ينفذها المركز.

وبينت مديرة جمعية السباكات الرائدات النسائية التعاونية تهاني الشطي دور الجمعية في تدريب النساء على مهارات السباكة والتمديدات الصحية خاصة للمكفوفين في مختلف محافظات المملكة.

وقامت متدربة مستفيدة من البرنامج التدريبي سماح الغراغير من ذوي الاحتياجات الخاصة بعرض حي يبين المهارات التي اكتسبتها من الدورات التدريبية من فك وتركيب الحنفيات، وعبرت عن شكرها للجهات الداعمة وفرحها وفخرها بالوصول لمثل هذه المهارات.

MENAFN03032024000072011014ID1107928432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث