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الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

3/3/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.
فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير المملكة المغربية فؤاد أخريف، وسفيرة الجمهورية الهيلينية (اليونان) إيريني ريغا، وسفير جمهورية جورجيا أرتشيل دزولياشفيلي، وسفيرة جمهورية رواندا أوروجيني باكوراموستا.

كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية غينيا بيساو، دينو سيدي، والسفير غير المقيم لجمهورية زيمبابوي كريسبن توغا مافودزا، والسفير غير المقيم لجمهورية كوبا لويس ماريانو فرنانديز رودريغيس.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتور إبراهيم الجازي.

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