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ولي العهد يزور أسرة الشهيد الرائد راشد الزيود

3/3/2024 2:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، أسرة الشهيد الرائد راشد الزيود، تزامنًا مع الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاده، التي صادفت يوم الجمعة الماضي.
ونقل ولي العهد، خلال لقائه والد الشهيد راشد، اللواء المتقاعد حسين الزيود، وأسرته، في منزلهم بالعاصمة عمان، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأسرة الشهيد.

واستذكر تضحيات البطل الزيود، الذي ارتقى شهيدا خلال اشتباكات مع خلية إرهابية في محافظة إربد في الأول من آذار عام 2016.

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