ولي العهد يزور أسرة الشهيد الرائد راشد الزيود

(MENAFN
- Alghad Newspaper) زار الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، أسرة الشهيد الرائد راشد الزيود، تزامنًا مع الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاده، التي صادفت يوم الجمعة الماضي.
ونقل ولي العهد، خلال لقائه والد الشهيد راشد، اللواء المتقاعد حسين الزيود، وأسرته، في منزلهم بالعاصمة عمان، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأسرة الشهيد.
واستذكر تضحيات البطل الزيود، الذي ارتقى شهيدا خلال اشتباكات مع خلية إرهابية في محافظة إربد في الأول من آذار عام 2016.
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