الأردن يشارك باجتماعات عمومية الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة بالقاهرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) شارك الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية، عضو مجلس إدارة الإتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، الدكتور عامر الشعار، اليوم الأحد، باجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة بالقاهرة، الذي تستضيف فعالياته جامعة الدول العربية.
ووفقا لبيان اللجنة، ناقشت الاجتماعات مجموعة من الملفات المتعلقة بأنشطة وبرامج رياضة ذوى الإعاقة على مستوى الدول العربية.
من جانبه، أعرب الشعار، تقديره لدور الاتحاد العربي لذوي الإعاقة، وثمن حرصهم على دمج أبناء الوطن العربي من أصحاب الهمم والكشف عن مواهبهم الرياضية، عبر تنفيذ برامج ومسابقات عربية مشتركة تلبي احتياجاتهم وتشجعهم على ممارسة الرياضة.--(بترا)
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