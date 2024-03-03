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رزقت بهما بعد 11 عاما.. طائرات الاحتلال تحرم أمّاً فلسطينية من طفليها التوأم- (فيديو)

3/3/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فُجعت سيدة فلسطينية في غزة، برضيعيها اللذين قتلتهما طائرات الاحتلال في قصف جوي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الليلة الماضية.


وفي هذه المأساة الإنسانية الجديدة، فقدت السيدة طفليها (توأم) البالغين من العمر نحو 6 أشهر، جراء غارة إسرائيلية على منزل عائلة أبو عنزة، في حي السلام شرقي محافظة رفح.

وأفادت مصادر طبية أن 12 شهيدا، بينهم 6 أطفال، ارتقوا في القصف الإسرائيلي على منزل العائلة.

ورُزقت السيدة بتوأميها الشهيدين خلال الحرب، وذلك بعد 11 عاما من عدم الإنجاب، كما أن زوجها أصيب بجروح نتيجة القصف الإسرائيلي.-(وكالات)

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