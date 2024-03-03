رزقت بهما بعد 11 عاما.. طائرات الاحتلال تحرم أمّاً فلسطينية من طفليها التوأم- (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) فُجعت سيدة فلسطينية في غزة، برضيعيها اللذين قتلتهما طائرات الاحتلال في قصف جوي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الليلة الماضية.
وفي هذه المأساة الإنسانية الجديدة، فقدت السيدة طفليها (توأم) البالغين من العمر نحو 6 أشهر، جراء غارة إسرائيلية على منزل عائلة أبو عنزة، في حي السلام شرقي محافظة رفح.
وأفادت مصادر طبية أن 12 شهيدا، بينهم 6 أطفال، ارتقوا في القصف الإسرائيلي على منزل العائلة.
ورُزقت السيدة بتوأميها الشهيدين خلال الحرب، وذلك بعد 11 عاما من عدم الإنجاب، كما أن زوجها أصيب بجروح نتيجة القصف الإسرائيلي.-(وكالات)
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