رزقت بهما بعد 11 عاما.. طائرات الاحتلال تحرم أمّاً فلسطينية من طفليها التوأم- (فيديو)



وفي هذه المأساة الإنسانية الجديدة، فقدت السيدة طفليها (توأم) البالغين من العمر نحو 6 أشهر، جراء غارة إسرائيلية على منزل عائلة أبو عنزة، في حي السلام شرقي محافظة رفح.

وأفادت مصادر طبية أن 12 شهيدا، بينهم 6 أطفال، ارتقوا في القصف الإسرائيلي على منزل العائلة.

ورُزقت السيدة بتوأميها الشهيدين خلال الحرب، وذلك بعد 11 عاما من عدم الإنجاب، كما أن زوجها أصيب بجروح نتيجة القصف الإسرائيلي.-(وكالات)