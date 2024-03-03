صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 30 ألفا و410 شهداء



جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة، السبت، بالتزامن مع مرور 149 يوما على بدء الحرب الإسرائيلية.



وذكر التقرير أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيدا و177 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وأوضح أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 30 ألفا و410 شهداء و71 ألفا و700 مصاب" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



كما أشار إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال (إسرائيل) طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)