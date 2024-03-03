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اجتماع وفد حماس مع الوسطاء بالقاهرة ظهر اليوم

3/3/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت مصادر أن اجتماع وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين في القاهرة سيبدأ عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك بعد تأكيدها وصول وفد الحركة تزامنا مع وفود الوسطاء.
وبحسب قناة "الجزيرة"، فإنه لا معلومات حتى الآن عما إذا كان الوفد الإسرائيلي سيتوجه إلى القاهرة لخوض مباحثات مع الوسطاء.

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