اجتماع وفد حماس مع الوسطاء بالقاهرة ظهر اليوم
التاريخ
3/3/2024 2:28:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت مصادر أن اجتماع وفد حركة المقاومة
الإسلامية (حماس) مع الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين في القاهرة سيبدأ عند
الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك بعد تأكيدها وصول وفد الحركة
تزامنا مع وفود الوسطاء.
وبحسب قناة "الجزيرة"، فإنه لا
معلومات حتى الآن عما إذا كان الوفد الإسرائيلي سيتوجه إلى القاهرة لخوض مباحثات
مع الوسطاء.
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