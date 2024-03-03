غزة: استشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن 15 طفلا فلسطينيا استشهدوا في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ149.
وأكد في بيان صحفي اليوم الأحد، أننا نخشى على حياة 6 أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأوكسجين وضعف الإمكانات الطبية.
وكان مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، أعلن أول أمس الجمعة عن وفاة 7 أطفال بسبب الجفاف الشديد وسوء التغذية بعد خروج المستشفى من الخدمة.
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