إيهود أولمرت: يجب أن تكون هناك دولة للفلسطينيين

إيهود أولمرت: يجب أن تكون هناك دولة للفلسطينيين
التاريخ
3/3/2024 2:28:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت لشبكة "سي إن إن"، يجب أن تكون للفلسطينيين دولتهم ويمارسوا حقهم بتقرير مصيرهم.
واضاف ان التحريض الذي يمارسه بن غفير وسموتريتش للمستوطنين يشكل خطرا جديا على دولة إسرائيل.
وأكد ان حكومة بنيامين نتنياهو قائمة على مجموعة متشددين يعتقدون أن الضفة الغربية يجب أن تكون جزءا من إسرائيل.-(وكالات)
MENAFN03032024000072011014ID1107928420
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.