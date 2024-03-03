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إيهود أولمرت: يجب أن تكون هناك دولة للفلسطينيين

3/3/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت لشبكة "سي إن إن"، يجب أن تكون للفلسطينيين دولتهم ويمارسوا حقهم بتقرير مصيرهم.


واضاف ان التحريض الذي يمارسه بن غفير وسموتريتش للمستوطنين يشكل خطرا جديا على دولة إسرائيل.


وأكد ان حكومة بنيامين نتنياهو قائمة على مجموعة متشددين يعتقدون أن الضفة الغربية يجب أن تكون جزءا من إسرائيل.-(وكالات)

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