جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إضافي في معارك جنوبي قطاع غزة، وهو الرابع الذي يعلن عنه خلال الـساعات الـ 24 الماضية.
وأكد الجيش، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، مقتل الرقيب (احتياط) دينيس ياكيموف، وهو مقاتل في الكتيبة 17، لواء "الإصلاح" في معركة جنوب قطاع غزة.
في حين أكد الجيش الإسرائيلي أمس السبت، مقتل 3 جنود في المعارك الجارية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 586 عسكريا.--(بترا)
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