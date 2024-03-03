سفر غانتس لواشنطن يغضب نتنياهو ومحيطه

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

شمعون شيفر

1. بيني غانتس يسافر إلى الولايات المتحدة، للقاء مع نائبة الرئيس كارينا هاريس دون أن يكون تلقى الإذن بذلك من نتنياهو. في محيط رئيس الوزراء غاضبون: "لا يوجد إلا رئيس وزراء واحد"، يقولون. لكن ما العمل، الاستطلاعات تروي لنا قصة أخرى: غانتس والمعسكر الرسمي يتقدمان بثقة حيال نتنياهو، الليكود وشركاء حكومة اليمين.

إن صورة غانتس وحيلي توتر وهما يرفعان يافطة في مظاهرة عائلة المخطوفين تضيف هي الأخرى المقاعد. ويا للمفارقة: هذان الاثنان عضوان في الكابينت إياه الذي حتى الآن لا يبدأ في أن يدفع قدما في مخطط لإعادة المخطوفين.

دعكم من الشعار الذي يقول "نعم ننتصر" -فهم ليسوا معا. كل عضو في هذه الحكومة الغريبة يستعد للانتخابات. لا تتأثروا بما يبثه نتنياهو الذي ادعى بأن "انتخابات عامة معناها هزيمة إسرائيل". نتنياهو يفهم في السياسة، يخاف من هزيمته وعليه فسيفعل كل شيء كي يؤجل الانتخابات. لقد تعلم جيدا القاعدة التي بموجبها أنت لا تبادر بنفسك إلى سقوطك.

2. وزير الدفاع يوآف غالنت فعل الأمر الصواب حين أعلن أنه لن يرفع إلى الكنيست مشروع قانون للخدمة الأمنية دون شراكة كاملة من كل كتل الائتلاف. هو يعرف شيئا ما عما ينقص من القوة البشرية التي تستوجب تغييرا في كل ما يتعلق بتجند الحريديين. الحريديون سيواصلون التملص من التجنيد. لا يمكن لأي شيء جوهري أن يتغير. ستتوفر الخلطة الجديدة، وغالنت، الذي رفع لواء التمرد، سيطوي العلم. هذا هو الموجود: كل من يريد أن يكون رئيس وزراء عندنا ملزم بأصوات النواب من كتل الحريديين.

3. انظروا إلى العبث: إسرائيل، التي هوجمت بوحشية غير معروفة في الحروب بين الشعوب، تجد نفسها في موقع الدفاع أمام العالم. اسمحوا لي أن أقترح لأصدقائنا وأعدائنا الذين يريدون وقف الحرب: توجهوا إلى العنوان الصحيح، إلى حماس وحلفائها.

فكرت في هذا أول من أمس، بعد أن أطلقت من شمال القطاع صواريخ نحو زيكيم. أنتم لا تتركون لنا خيارا غير المواصلة والدفاع عن أنفسنا في وجه (المقاومة). ولم نقل بعد كلمة عن المخطوفين.

4. مندوبو اليمين في لجنة انتخاب القضاة يسعون إلى الإطاحة بقاضي العليا خالد كبوب، لأنه لم يحتج عندما علقت ابنته صورته في مكتب محامين تشارك فيه، خلافا ظاهرا لقواعد أخلاقيات المهنة. كما أنهم يفحصون قرارات قاضيات يدعين بأنهن "لسنَ قوميات بما يكفي". عندي اقتراح: على القاضي كبوب أن يعترف بأنه وقع خلل في سلوك ابنته. ونحن، وكل من يحب أن يعيش في دولة سليمة بأن يعلق صورة القاضي الرائع هذا في بيته. في السنوات الأخيرة، درجت على أن أحييه في متنزه تل أبيب، وكنت بين الحين والآخر أضيف جملة: "هذا هو الموجود".

5. تسور غواتا، شاعر ترعرع في نهاريا، نشر ديوان شعرا رائعا: "نفس مرغلينا". فقد كتب يقول "النهاية"، أدرك كل الأمور في النهاية، وحتى ما بدا أنه لا نهاية له في ساعة الصمت من اليوم -فإن النهاية توجد بيننا، اليوم. في إحدى القصائد الناضجة جدا، كتب يقول: "ما يجب أن يحصل سيحصل. في رأسي أعتقد أن كل شيء يحصل، كل الوقت وكل شيء سيواصل الحصول ربما إلى الخير، ربما إلى الشر، وهذا حسن... كل شيء يحصل كل الوقت".

في هذه الأيام، نحن نبحث عن أجوبة في المآسي التي تتشارك فيها مع غيرنا، كل يوم وفي كل ساعة غير متوقعة. وهذا هو جواب شاعر شاب مع حكمة عميقة.