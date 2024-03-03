غروسمان: إسرائيل تسقط في الهاوية

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

حاييم اسروفيتس

7 تشرين الأول (أكتوبر) هو "لحظة نادرة فيها موجة الصدمة التي تلقيناها كفيلة بأن تصمم الواقع" -هكذا كتب الروائي دافيد غروسمان في مقال نشره في "النيويورك تايمز" تحت عنوان "إسرائيل تسقط في الهوة"، والذي وقف فيه ضد قتل مدنيين في قطاع غزة وضد الدعوات لإبادة إسرائيل، وناشد الأسرة الدولية باستغلال الفرصة لأجل الدفع قدما بحل الدولتين.

في المقابل، وصف الروائي الحاصل على جائزة إسرائيل كيف أن "الخوف، الصدمة، الغضب، الحزن والإهانة ونزعة الثأر، الطاقات العقلية لأمة كاملة -كل هذه لم تتوقف عن التدفق نحو الجرح، الى داخل الهوة التي ما نزال نسقط فيها"، حتى بعد خمسة أشهر من مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر).

اعترف غروسمان بأن 7 تشرين الأول (أكتوبر) سحق إحساس الأمن لدى الإسرائيليين ولدى اليهود في أرجاء العالم: "في ذلك اليوم من السبت الرهيب، تبين أن إسرائيل ليست فقط بعيدة عن أن تكون بيتا بكل معنى الكلمة بل حتى لا تعرف كيف تكون قلعة حقيقية". وأضاف أن 7 تشرين الأول (أكتوبر) أظهر أيضا بأن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي يدعى علنا لإبادتها". "في المظاهرات مع مئات الآلاف، في الجامعات الأكثر احتراما، في الشبكات الاجتماعية وفي المساجد في أرجاء العالم، حق إسرائيل في الوجود موضع شك بشكل حماسي"، وقال غروسمان "مقرف التفكير بأن هذه الكراهية الإجرامية موجهة بشكل مباشر إلى شعب قبل أقل من قرن فقط كاد أن ينقرض".

واعترف غروسمان بأن هجمة 7 تشرين الأول (أكتوبر) أيقظت تخوفا من إمكانية المصالحة بين الشعوب، وبخاصة في ضوء الخوض من أن تصعد حماس إلى الحكم وتحاول مرة أخرى إبادة إسرائيل. وعليه، فقد توجه إلى دول (يمكنها أن تمارس النفوذ على الطرفين)، فيما تساءل إذا كانت "دول لها ضلع في النزاع لا ترى بأن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يعد بوسعهم أن ينقذوا أنفسهم؟".

وأجمل يقول "إن الأشهر المقبلة ستقرر مصير الشعبين. سنكشف إذا كان النزاع الذي يتواصل منذ أكثر من مائة سنة ناضجا لحل منطقي، أخلاقي وإنساني. ويا لها من مأساة أن هذا إذا ما تحقق حقا، ليس بالأمل وبالحماسة، بل بالتعب وباليأس. لكن هذه هي طريقة التفكير التي تؤدي بالأعداء إلى المصالحة، وهذا هو اليوم كل ما يمكننا أن نأمل به".