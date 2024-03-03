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هل يدركون في الجيش أن الناس على حافة الموت جوعا بغزة؟

3/3/2024 2:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بين مواقع الجنود في شمال قطاع غزة وفي محيطه، أناس ينتظرون الحصول على التموين والماء، آلاف من الفلسطينيين الجوعى والعطشى يتجولون هناك، كثير منهم أكلوا أعلاف الدواجن والأعشاب والمياه غير الصالحة للشرب للبقاء على قيد الحياة.
نحن لا نعرف إذا كان حقا في الأيام القريبة القادمة سينجح أشخاص مستقلون، ليسوا إسرائيليين أو فلسطينيين، في البت في مسألة اذا كان المصابون في قافلة الطحين قد قتلوا وأصيبوا بنار الجيش الإسرائيلي في 29 شباط (فبير) الماضي، أو أنهم سحقوا بعضهم عند الهرب بسبب إطلاق النار في الهواء، الذي قتل وأصاب بعضهم كما يدعون في الجيش الإسرائيلي.
إسرائيل لا تسمح للمراسلين الأجانب الذين يهتمون بما يحدث بالدخول إلى القطاع. هكذا يكون من السهل استبعاد التقارير التي ترتكز على أعمال المراسلين الفلسطينيين على اعتبار أنها تقارير منحازة. في إسرائيل اعتبروا في الأصل جميع مؤسسات الأمم المتحدة عميلة لحماس. وبالتالي فإن تصريح بعض موظفي الامم المتحدة الذي يفيد بأن معظم المصابين الذين شاهدوهم في المستشفيات أصيبوا بإطلاق النار، يمكن أن يتم شمله في نفس فئة التقارير المنحازة.
في كل الحالات، مجرد إطلاق النار على عدد كبير من الأشخاص الذين انتظروا قبل منتصف الليل قدوم شاحنات الطحين يدل على أنه لم يستقر بعد في عقول القادة، في الميدان وفي تل أبيب، أن خطر الموت بسبب الجوع يهدد مئات آلاف الاشخاص. وإذا كانوا أدركوا خطورة ذلك فيبدو أنهم لم ينقلوا إلى جنودهم ما أدركوه بالفعل، وإلا لكان الجيش سيستعد كما هو مطلوب لقدوم الشاحنات ويوجه الجنود كما يجب. القادة لم يكونوا ليسمحوا للجنود، المحميين بالدبابات والمسيرات في الجو، بتفسير المشهد المأساوي لآلاف الأشخاص الذين يعانون من الجوع والعطش وهم ينقضون على شاحنات المواد الغذائية بأنه تهديد على حياتهم، إذا قمنا بتصديق رواية الجيش التي قدمها يوم الخميس الماضي.
العيوب في سلوك القوة يوم الخميس، الذي كانت نتيجته قتل 118 غزيا، هي عيوب منطقية إذا اعتمد القادة فقط على وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذا بسبب التقارير الضئيلة حول ما يمكن تعميمه وتعريفه بأنه مس مبرر بـ(المقاومين)، ويظهر التسامح والتفهم لجميع مشاهد الإهانة والإساءة للفلسطينيين التي نشرها الجنود أنفسهم في الشبكات الاجتماعية. ولكن هذه العيوب تشير إلى عدم المهنية والإهمال. حتى لو بسبب الدعاية والدبلوماسية: يجب على إسرائيل والجيش إرضاء محكمة العدل الدولية في لاهاي التي من المفروض أن تفحص وتحدد إذا كانت إسرائيل تسمح بالفعل بتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع من أجل ضمان عدم ارتكاب أعمال إبادة جماعية هناك؛ على الجيش أن يقوم بالتنسيق مع قسم منسق أعمال الحكومة في المناطق، الذي يقدم التقارير اليومية باللغة الإنجليزية عن شاحنات المساعدات التي سمح بإدخالها إلى القطاع، وأن يحاول بكل القوة توليد الانطباع بأن إسرائيل تبذل كل ما في استطاعتها من أجل أن يتمكن السكان الفلسطينيون الذين يتعرضون للقصف من الحصول على الطعام.
الحكومات في الغرب تتعاطف مع إسرائيل وتؤيد حربها، هذا هو أحد أسباب إطالة الحرب. يمكن الافتراض أنها لا توافق على الموقف الفلسطيني بأن الأمر يتعلق بالتجويع المتعمد لسكان القطاع، حسب الطلبات المتطرفة جدا لحكومة اليمين الأكثر تطرفا، في إطار النظرية التي فشلت والتي تقول بأنه كلما قمنا بالضغط عليهم فانهم سيوافقون على إطلاق سراح المخطوفين.
لكن في الغرب يستمعون وبحق لمنظمات الإغاثة الدولية حول الموت بسبب الجوع. منذ منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي تحذر منظمات دولية من تفشي الجوع، لا سيما في شمال القطاع، لعدة أسباب منها أن مناطق زراعية واسعة ومزارع لتربية الدواجن والأغنام تم تدميرها في عمليات القصف والاقتحام، والغذاء في المخازن نفد أو تم تدميره في عمليات القصف. إسرائيل وضعت صعوبات على تنسيق إدخال الشاحنات إلى شمال القطاع أو توزيع الوقود، هذا في الوقت الذي قدرت فيه بأنه يمكنها إفراغ بشكل كامل شمال القطاع من السكان.
كلما تفشى الجوع تتسع ظاهرة "التوزيع التلقائي"، كما يسمى ذلك بلغة منظمات الإغاثة، الانقضاض بشكل فردي أو جماعي على حمولة الشاحنات. مصدر آخر لقلة الشاحنات هو خوف السائقين على حياتهم لأنه لا توجد حراسة لهذه الشاحنات من العصابات المسلحة التي تقوم بالسلب من أجل بيع المواد في السوق السوداء.
يصعب تحديد مستوى توسع ظاهرة نهب الشاحنات . لكن السكان قالوا أيضا بأن ضباط الشرطة خرجوا لحماية الشاحنات من السارقين. وحسب ما نشرته وكالة "رويترز" في 16 الشهر الماضي، المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية، دافيد ساترفيلد، اشتكى من أن الجنود قتلوا رجال الشرطة الفلسطينية الذين كانوا يقومون بحماية قافلة مساعدات دخلت إلى رفح. على هذا فإن رجال الشرطة (الذين كانت مهمتهم مدنية قبل الحرب حتى لو كانوا تابعين لحماس) أعلنوا بأنهم غير مستعدين لمرافقة الشاحنات.
التعاطف، الذي حظيت به إعلانات الأمم المتحدة بأنها توقف محاولة نقل تزويد الشمال بالمواد الغذائية بسبب كل هذه الصعوبات، كان واسعا وخارج إسرائيل. في 29 الشهر الماضي قال السكرتير العام لمجلس اللاجئين في النرويج، الدبلوماسي يان اغلاند، إنه شاهد أطفالا يعانون بشكل واضح من سوء التغذية، والذين اضطروا إلى البحث في الشوارع عن الطعام والمساعدة. وتحدث عما شاهده أيضا في جنوب القطاع، "يصعب تخيل وضع فيه يتركون مجموعة سكانية كي تموت بسبب الجوع في الوقت الذي فيه كمية كبيرة من المواد الغذائية تنتظر على بعد بضع كيلومترات بانتظار اجتياز الحدود". في 27 الشهر الماضي حذرت منظمة "انقذوا الأطفال" من أن ما يحدث هو موت بطيء للأطفال، لأنه لم يبق أي طعام أو أي شيء يصل إليهم. وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حماس، أبلغت عن عشرة أطفال ماتوا بسبب سوء التغذية والجفاف في الفترة الأخيرة.
في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جاء أن خطر الموت بسبب الجوع يصيب بالأساس الأطفال والحوامل. في فحص عينة في عيادة في دير البلح مثلا وجد أن حوالي خُمس الـ 416 امرأة اللواتي ذهبن إلى العيادة في 5 – 24 شباط (فبراير) الماضي، ظهرت عليهن علامات سوء التغذية، والتي يمكن أن يؤدي ذلك إلى نزيف ويعرض حياتهن للخطر قبل الولادة، أو ولادة أطفال خداج مع وزن منخفض.
ربما أن القادة والجنود يعتقدون أن كل ذلك ألاعيب لحماس. وربما أنهم يستنتجون من تقارير منسق أعمال الحكومة في المناطق باللغة الإنجليزية أن هناك تزويدا منظما وكافيا للغذاء، وربما يعتقدون أن الفلسطينيين الذين يقومون بالانقضاض على الشاحنات هم مجرد لصوص زعران.
على أي حال، إطلاق النار على جمهور جائع فجر يوم الخميس الماضي لم يكن مجرد خطأ ناتج عن الإرهاق: لقد كان نتيجة الأجواء العسكرية التي سبقت المذبحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وتفاقمت في أعقابها، من جهة، الاستخفاف بالفلسطينيين واعتبارهم أقل جدارة منا. ومن جهة أخرى، أدانتهم كجمهور مهدد من مجرد تعريفهم. إذا كان من المسموح قصف البيوت السكنية على رؤوس سكانها المدنيين بسبب قائد رفيع لحماس، فإنه بالتأكيد هناك ترخيص لإطلاق النار في جنح الظلام على الناس وعدم الاهتمام بحقيقة أنه ينتظرهم في بيوتهم آباء و شيوخ وأطفال صغار جائعون للخبز.

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