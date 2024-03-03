بدون صفقة قبل رمضان ستحتدم المواجهة مع أميركا

عاموس هرئيل



التموين الذي ألقته الولايات المتحدة على غزة أول من أمس، يعكس ليس فقط خطورة الوضع الإنساني في القطاع، بل أيضا خيبة الأمل والانتقاد المتزايد في إدارة الرئيس جو بايدن تجاه إسرائيل. وسائل الأعلام والجمهور في إسرائيل سرعان ما يمرون إلى روتين الحياة اليوم في غزة، التي قتل فيها أكثر من 100 مواطن فلسطيني في أعمال الفوضى التي جرت حول قافلة الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمعدات يوم الخميس الماضي. ولكن في العالم ترك هذا الحدث انطباعا عميقا. رواية إسرائيل التي تقول بأن معظم المدنيين ماتوا بسبب أعمال الفوضى وفقط عدد قليل منهم ماتوا بنار قوات الجيش الإسرائيلي، لا تحظى في نظر الغرب بالثقة أو حتى باهتمام كبير.

من ناحية المجتمع الدولي فإن إسرائيل هي الآن المسؤولة الأساسية عن المعاناة الشديدة لسكان القطاع. المذبحة التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) لا تقدم أي تبرير لسلوك إسرائيل الحالي في دفع السكان الفلسطينيين إلى رفح في الجنوب، ووضع العقبات أمام نقل المعدات الإنسانية (بعضها بسبب الإغلاقات التي قام بها متظاهرو اليمين والتي غضت الحكومة والشرطة النظر عنها) والجوع المتفشي في بعض أجزاء القطاع والرفض الحازم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مناقشة بجدية ترتيبات اليوم التالي. الولايات المتحدة تعبر عن الغضب بطرق مختلفة، لكن عدم التوصل إلى صفقة تبادل في الفترة القريبة القادمة، تقريبا في بداية شهر رمضان بعد أسبوع، يمكن أن يفاقم المواجهة بين واشنطن والقدس.

وضع المفاوضات حول صفقة التبادل غير مشجع. إسرائيل تطلب الآن من حماس قائمة بأسماء المخطوفين الذين ما يزالون على قيد الحياة، والرد واضح بخصوص الآلية التي اقترحها الوسطاء، التي بحسبها سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح حوالي 40 مخطوفا اسرائيليا تقريبا المشمولين في الصفقة، نساء ومسنين وجرحى ومرضى. مقابلهم 10 أضعاف من الفلسطينيين، في المحادثات الأولية التي جرت مؤخرا في قطر لم يتم تحقيق أي تقدم حقيقي في هذا الشأن. هناك أيضا دعوة من مصر لإجراء محادثات استمرارية في القاهرة، التي في هذه الأثناء من غير الواضح إذا كانت إسرائيل ستوافق عليها.

في غضون ذلك حماس نشرت تقارير وإشارات حول موت مخطوفين آخرين في الأسر، يبدو نتيجة القصف الاسرائيلي. المتحدثون بلسان حماس يقللون بشكل دائم تصريحاتهم حول عدد المخطوفين الذين ما يزالون على قيد الحياة حتى الآن. في الجيش أعلنوا بشكل رسمي عن موت 31 من بين الـ 134 مخطوفا، لكن التقدير هو أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك.

نافذة الفرص التي بقيت هي ضئيلة جدا. يبدو أن حماس لم ترد حتى الآن بالتفصيل على اقتراح الوسطاء الذي تم عرضه في باريس، ومن المرجح الآن أن ميزان القوة في المفاوضات تحسن لصالحها، المساعدات الإنسانية للقطاع ستتحسن في الأصل بسبب الضغط الدولي الذي سيستخدم على إسرائيل. حماس أيضا تتوقع إطلاق سراح آلاف السجناء في المرحلة الثانية للصفقة. ولكنها أصبحت لا تعتقد أن ذلك سيكون في إطار "الجميع مقابل الجميع"، وهي العملية التي ستفرغ بشكل كامل السجون في إسرائيل.

الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لحماس هو الدفع قدما بصفقة شاملة للحرب. الخطة الأخيرة التي عرضها الوسطاء في قمة باريس تتحدث عن وقف إطلاق النار لستة أسابيع في المرحلة الأولى، بعد ذلك انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع وبالتالي إنهاء الحرب، مقابل إطلاق سراح كل المخطوفين وإعادة جثامين من ماتوا. الفلسطينيون يريدون ربط هذه الأمور من البداية بتعهد صارم، ويبحثون أيضا عن ضمانات دولية لأمن قادة حماس الشخصي.

هذه هي الطلبات الصعبة جدا على الهضم بالنسبة لنتنياهو، ربما حتى أكثر من إطلاق سراح السجناء في المرحلة الأولى. والموافقة على الانسحاب الكامل ووقف القتال يعني اعتراف غير مباشر لإسرائيل بالفشل، وإنهاء الحرب دون تحقق الهدف العلني الذي يتمثل بالقضاء على سلطة حماس. في مثل هذه الظروف فإن نتنياهو سيجد صعوبة في الحفاظ على الجناح اليميني – المتطرف في الائتلاف. وخلال ذلك هو يقوم بنثر التهديدات حول اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح رغم أنه لم يتم تجنيد وتخصيص القوات المطلوبة لذلك، وإسرائيل لم تبدأ بعد بعملية إخلاء السكان الفلسطينيين الموجودين هناك. رئيس الحكومة يقول بأن دخول رفح سيزيد الضغط على حماس وسيؤدي إلى التوصل إلى صفقة تبادل أفضل، وربما سيدفع قدما أيضا بالتطبيع مع السعودية الذي سيقنع العالم العربي بأن إسرائيل جدية في نيتها هزيمة حماس.

لكن مشكوك فيه أن حماس تعتقد في هذه الأثناء بأن هذا السيناريو هو سيناريو محتمل على المدى القريب، قبل شهر رمضان أو خلاله. الأميركيون أيضا غير مقتنعين ولا يبدو أن نتنياهو باستطاعته أن يقنع شركاءه المؤقتين في الحكومة بجدية نيته الهجومية، وزراء المعسكر الرسمي. إضافة إلى الأزمة التي تلوح في الأفق حول قانون التجنيد، التي احتدمت مؤخرا عندما تحدى وزير الدفاع يوآف غالنت موقف نتنياهو، يبدو أن رئيس الحكومة قد وضع نفسه في شرك سياسي صعب ومعقد.

قرار الرئيس الأميركي دعوة الوزير بني غانتس للالتقاء معه في واشنطن هو قرار مهم جدا. فهذه خطوة استثنائية تعكس التقليل بشكل متعمد من مكانة نتنياهو. يبدو أنهم في واشنطن سيحاولون جعل غانتس يضغط على نتنياهو لعقد الصفقة. الإدارة الأميركية ما تزال تعقد آمالا كبيرة على عملية شاملة، صفقة لتبادل المخطوفين ووقف إطلاق النار الذي سيؤدي بعد ذلك إلى إنهاء الحرب في القطاع وسيمكن من البدء في النقاشات حول الحل السياسي للقتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وربما حتى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية. نتنياهو لا يستجيب لذلك، سواء بسبب طلب حماس ثمنا مرتفعا أو خوفا من صعوبات سياسية داخلية، التي يمكن أن تؤدي إلى إجراء الانتخابات التي يخشى الهزيمة فيها.

في واشنطن يأملون التعاون مع غانتس، وإذا لم يكن ذلك، على الأقل أن يضغط على نتنياهو. يجب عدم استبعاد إمكانية حدوث مواجهة علنية في القريب بين الإدارة الأميركية ونتنياهو، مع اتهام إسرائيل بالمسؤولية عن فشل المفاوضات. استمرار التصعيد يمكن أن يشمل أيضا امتناع أميركا عن استخدام حق الفيتو ضد قرارات مناهضة لإسرائيل في مجلس الأمن، أو حتى إبطاء إرساليات السلاح لإسرائيل. صعوبات الرئيس هي صعوبات حقيقية. فمثلما في العواصم الأوروبية فإن المناخ في أوساط الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي آخذ في التفاقم. في المركز يقف خوف بايدن من فقدان التأييد في أوساط الشباب المسلمين في ميتشيغان، وهي ولاية اساسية في المواجهة المتوقعة له مع دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني القادم.

الجمود في المفاوضات يخلق الإحباط أيضا في طاقم المفاوضات الإسرائيلي. الجنرال احتياط نيتسان الون، رئيس مركز الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي امتنع قبل أسبوعين المشاركة في محادثات القاهرة، وبعد ذلك تردد حتى اللحظة الأخيرة إذا كان سيذهب للمشاركة في المفاوضات في باريس. في الخلفية يقف خوف المستوى المهني من أن الحكومة غير جدية بما فيه الكفاية في الاستعداد للدفع قدما بالمفاوضات. العدد الآخذ في الازدياد للمخطوفين الموتى والمظاهرات اليائسة لعائلاتهم، تضيف وتصعب الأجواء.

في القطاع يدعي الجيش بأنه هزم فعليا لواء خان يونس لحماس. في شمال القطاع تم استكمال عملية استمرت لأسبوع في حي الزيتون في شرق مدينة غزة. مع ذلك، يجب وضع الأمور في نصابها. فإسرائيل كشفت جزءا كبيرا من منظومة الأنفاق والتحصينات والقيادات تحت الأرض لحماس في خان يونس، لكنها بعيدة عن تدمير هذه المنظومة بالكامل. ورغم حقيقة أنها عثرت على عدد من أماكن اختباء يحيى السنوار وشركائه في قيادة حماس في أنفاق خان يونس إلا أنها لم تنجح في اعتقالهم أو المس بهم.

التواجد العسكري، سواء في الممر الذي يقسم القطاع بين الجنوب والشمال أو في خان يونس، بقي على حاله. ولكنه ما يزال يكلف الخسائر للجيش الإسرائيلي بسبب عمليات حرب العصابات التي تديرها حماس. أول أمس قتل ثلاثة من مقاتلي لواء كفير وأصيب 14 في انفجار بيت تم تفخيخه في شرق خان يونس. المقاتلون الذين أصيبوا هم من خريجي دورة قادة الفصائل. طاقم القتال اللوائي لمدرسة قادة الفصائل دخل إلى القطاع فقط قبل بضعة أيام من ذلك من أجل السماح للواء المظليين النظامي بالخروج إلى فترة انتعاش بعد أشهر متتالية من القتال.