المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

إريك مان*‏ - (كاونتربنش) 21/2/2024



جعل بنيامين نتنياهو، بدعم كامل من الرئيس جو بايدن والغالبية العظمى من الديمقراطيين والجمهوريين، خطته للقتل الجماعي واضحة. وكما ورد في تقرير لقناة "الجزيرة" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قال الزعيم الإسرائيلي في خطاب متلفز:

"سوف ننتقم بشدة لهذا اليوم الأسود. سننتقم لجميع الشباب الذين فقدوا حياتهم. سوف نستهدف جميع مواقع حماس. ‏‏سوف نحول غزة إلى جزيرة مهجورة.‏‏ أقول لسكان غزة. يجب أن تغادروا الآن. سوف نستهدف كل ركن في القطاع".‏

‏إسرائيل تزدري أي قوانين ومؤسسات دولية تحاول حماية حقوق الإنسان

‏يعرف الجميع في العالم، أو على الأقل في "العالم الثالث"، أن الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل ينطوون ازدراء للقانون الدولي.‏

في 26 كانون الثاني (يناير) 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) حكما في اتهامات جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وكما كان متوقعا، رفضت الولايات المتحدة وألمانيا وإسرائيل التهمة برمتها باعتبارها "لا أساس لها من الصحة". ومع ذلك، وتحت الضغط الدولي، كان على إسرائيل قبول سلطة المحكمة للبت في التهم لأنها قررت أن عليها تقديم دفاع قوي. وقد حكمت محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وطالبتها بالتوقف والكف عن العديد من ممارسات الإبادة الجماعية. وجاء في قرار المحكمة:‏

"وترى المحكمة أن 'بعض الأفعال والإغفالات التي تزعم جنوب أفريقيا أن إسرائيل ارتكبتها في غزة على الأقل تبدو قابلة لأن تكون ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية للعام 1948".‏

‏الآن، في قراءة حرفية لهذا القرار، قد يبدو أن حكم المحكمة لم يكن قويا بما يكفي. لكن لغة المحكمة -"على الأقل"، "مزعومة"، "تبدو قابلة"- تمت صياغتها بعناية لتلبية المعايير القانونية لقرارها المؤقت ومنع إسرائيل من ادعاء أن هناك عداءً مبيّتًا ضدها. لكنّ الاستنتاج الرئيسي للمحكمة هو أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. و‏‏هذه هزيمة سياسية هائلة لإسرائيل وانتصار هائل لحكومة جنوب أفريقيا وشعب فلسطين".‏

من المؤسف، وإنما ليس المستغرب ولا المفاجئ، أن صحيفة "ذا كونفرسيشن" وثقت بعد أسبوع واحد من القرار ازدراء إسرائيل للمحكمة.‏

‏"مر أكثر من أسبوع الآن منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل في أعقاب اتهام جنوب إفريقيا لها بالإبادة الجماعية. وكانت مطالب المحكمة واضحة: يجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة؛ ويجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه؛ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية؛ ومنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة على الجرائم المزعومة؛ كما يجب عليها أن تقدم تقريرًا إلى المحكمة في غضون شهر واحد عن تنفيذ هذه التدابير. ثمة القليل من الأدلة على أن إسرائيل قد غيرت مسارها، على الرغم من هذه الأوامر الواضحة. في الواقع، تشير التقارير الواردة من غزة إلى تصاعد العنف وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين كل يوم".‏

ولعل الأسوأ من ذلك هو أن إسرائيل، بينما نقرأ هذه السطور، تخطط الآن بعد أن دفعت سكان غزة نحو حدود رفح، لحملة قتل جماعي برية وشيكة ضد مليون من سكان غزة العالقين بسبب هجوم "جيش الدفاع الإسرائيلي".‏

‏شرط نتنياهو المسبق الثاني: يجب نزع سلاح حماس‏

‏ثانيًا، يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح.‏

‏"يجب على إسرائيل أن تضمن عدم استخدام القطاع مرة أخرى كقاعدة لهجماتها. وسيتطلب ذلك، من بين أمور أخرى، إنشاء منطقة أمنية مؤقتة على محيط غزة وآلية تفتيش على الحدود بين غزة ومصر تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية وتمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع. إن توقع قيام "السلطة الفلسطينية" بتجريد غزة من السلاح هو حلم بعيد المنال. فهي تمول وتمجد حاليا الإرهاب في يهودا والسامرة وتعلم الأطفال الفلسطينيين السعي إلى تدمير إسرائيل. وليس من المستغرب أنها لم تظهر القدرة ولا الإرادة لتجريد غزة من السلاح. لقد فشلت في القيام بذلك قبل أن تطردها حماس من القطاع في العام 2007، وفشلت في القيام بذلك في الأراضي الخاضعة لسيطرتها اليوم. في المستقبل المنظور، سيتعين على إسرائيل أن تحتفظ بالمسؤولية الأمنية المهيمِنة على غزة".‏

(إن الهدف الإسرائيلي المتمثل في تجريد حماس من السلاح هو خطة واضحة لخلق شعب فلسطيني أعزل وبلا دفاع، يكون خاضعًا لكل شكل من أشكال الهمجية الإسرائيلية من دون أي أمل أو قدرة على الانتقام).

‏وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، يوجد في إسرائيل 169.500 من الأفراد العسكريين النشطين، و465.000 من قوات الاحتياط، و8.000 من الأفراد شبه العسكريين. وهذه المؤسسة بأكملها مفوضة من النظام المالي الإسرائيلي، الذي يعتمد على أكثر من 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويا من الولايات المتحدة. وتمتلك دولة إسرائيل ما بين 80 و400 رأس حربي نووي. ويمكنها إيصالها عن طريق الطائرات، وكصواريخ كروز تُطلق من الغواصات، وبواسطة سلسلة "أريحا" من الصواريخ الباليستية متوسطة إلى عابرة للقارات.‏ ‏وعلى النقيض من ذلك، فإن قوات حماس المسلحة صغيرة جدا. لكنها قوات استراتيجية، منضبطة، مركّزة وفعالة. ولدى حماس هيكل عسكري متطور يضم 15.000-16.000 من المقاتلين المحتملين. وتضم "كتائب عز الدين القسام"؛ الجناح المسلح لحماس، ما يقدر بنحو 30.000 إلى 40.000 مقاتل. ولديها، بحمد الله، جيش شعبي. وعلى الرغم من قوة المقاومة المسلحة الصغيرة التي تمتلكها حماس، فإنها تكسب حرب الأفكار وحرب الدعم السياسي في العالم. لن يلقي الشعب الفلسطيني سلاحه أبدًا وسوف يقاوم دائمًا المحرقة الإسرائيلية.‏

شرط نتنياهو المسبق الثالث: يجب نزع التطرف عن غزة

‏"ثالثًا، يجب نزع التطرف من غزة. يجب على المدارس أن تعلم الأطفال أن يقدّروا الحياة بدلاً من الموت، ويجب على الأئمة أن يتوقفوا عن الوعظ بقتل اليهود. يحتاج المجتمع المدني الفلسطيني إلى التحول حتى يؤيد شعبه مكافحة الإرهاب بدلاً من تمويل الإرهاب. ويغلب أن يتطلب ذلك قيادة شجاعة وأخلاقية. لقد حدث اجتثاث التطرف بنجاح في ألمانيا واليابان بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. واليوم، أصبحت كلتا الدولتين حليفتين عظيميين للولايات المتحدة، وهما تعززان السلام والاستقرار والازدهار في أوروبا وآسيا. لن يكون مثل هذا التحول الثقافي ممكنًا في غزة إلا بين فلسطينيين لا يسعون إلى تدمير إسرائيل".‏

‏(نزع التطرف هو رمز لـ"طريقة جاكرتا"(1)، التي وثقها فنسنت بيفينس، حيث تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها القتل الجماعي باعتباره الشكل الناجح الوحيد لمكافحة التمرد‏‏).‏

لقد أدرك السكان الأصليون في أميركا جيدًا أن "نزع التطرف" قاد الغزاة الإسبان والبرتغاليين -ولاحقًا الأميركيين/ الإنجليز- إلى قتل أكثر من 90 مليونًا من السكان الأصليين في قرن واحد -ثم قَتل قادة أولئك الذين تبقوا بشكل منهجي. وقد فهم "الفهود السود" جيدًا أن "برنامج مكافحة التجسس" (2)، الذي وضعه جيه. إدغار هوفر، كان مصممًا "لفضح، وتعطيل، ونزع مصداقية، وتشويه سمعة، أو بخلاف ذلك "تحييد" -أي اعتقال، وتعذيب، واغتيال- قادة حركة تحرير السود والحقوق المدنية. وقد عملت الولايات المتحدة على نزع التطرف من "جبهة التحرير الوطنية لفيتنام" عن طريق قتل 4 ملايين فيتنامي.‏

بتطبيق أفكار الثوري المارتينيكي العظيم إيمي سيزير في كتابه "‏‏خطاب حول الاستعمار" Discourse on Colonialism‏‏، لا يمكن الدفاع عن الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل.‏

‏نتنياهو يختتم حديثه حول الإبادة الجماعية‏

‏"وبمجرد تدمير حماس، وتجريد غزة من السلاح، وبدء المجتمع الفلسطيني في عملية نزع التطرف، يمكن إعادة بناء غزة وسيصبح فتح آفاق سلام أوسع في الشرق الأوسط حقيقة واقعة".‏

أصبح من الواضح أن رؤية نتنياهو الوحشية يتقاسمها معه جلادون راغبون في إسرائيل.‏

‏(دعا اثنان من مغني الراب الإسرائيليين إلى قتل المغنية دوا ليبا، وعارضة الأزياء بيلا حديد، والنجمة الإباحية السابقة ميا خليفة، في أغنية تصدرت القائمة، وأصبحت موسيقا تصويرية غير رسمية للحرب بين إسرائيل وحماس).‏

‏انفجر انتشار أغنية الراب التي أطلقها الثنائي الإسرائيلي، نيس وستيلا، منذ صدورها قبل ثلاثة أشهر -حصد الفيديو الموسيقي منذ ذلك الحين 18.5 مليون مشاهدة على "يوتيوب". وتُظهر الأغنية العبرية -بعنوان "هاربو داربو"- مغنيي الراب وهما يعلنان قائمة قتل واضحة لأولئك الذين يحملانهما المسؤولية عن إراقة الدماء التي ارتكبها "إرهابيو" حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في جنوب إسرائيل.‏

‏"كل شخص ينجح في وقت من الأوقات"، يغني الثنائي في الفيديو الغنائي بعد سرد أسماء النساء المشهورات الثلاث. وكانت كل من دوا ليبا، المغنية البريطانية الألبانية؛ وبيلا حديد، عارضة الأزياء المشهورة عالميا من أصل فلسطيني، إلى وقف إطلاق النار وسط الصراع المستمر في غزة. وفي الأثناء، أثارت خليفة أمواجًا من الغضب بعد أن أشارت إلى مقاتلي حماس على أنهم "مقاتلون من أجل الحرية" على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام التي تلت اندلاع الحرب.‏

‏وفي الوقت نفسه، يستهدف مغنيا الراب أيضًا محمد ضيف، قائد كتائب القسام التابعة لحماس. ورئيس الجناح السياسي لحماس، إسماعيل هنية. وزعيم حزب الله، حسن نصر الله -مرددَين أن الجيش الإسرائيلي سوف "يمطرهم بعاصفة". وثمة كلمات أخرى ظهرت في الراب تترجم إلى: "لقد جلبنا الجيش كله ضدكم ونقسم أنها لن تكون هناك مغفرة" و"تجهزوا" لمواجهة الجيش الإسرائيلي. كما ظهرت الأغنية بشكل كبير كموسيقا خلفية لمقاطع فيديو على "تك-توك"، حيث قام شبان إسرائيليون وجنود بتصوير أنفسهم وهم يزامنون حركة الشفاه مع الأغنية ويرقصون.‏

‏ليست الجرائم الإسرائيلية نزوات رجل مجنون. إنها تسكن عميقًا في قلب وروح الشعب الإسرائيلي. صغارًا وكبارًا، إصلاحيين ومحافظين، أرثوذكس ولاأدريين، ملحدين، متدينين أو علمانيين، بوهيميين أو ملتزمين -ثمة دعم جماهيري بين كل اليهود الإسرائيليين لحل نتنياهو النهائي. وقد وجد استطلاع للرأي العام أجرته مؤخرًا جامعة تل أبيب أن 40 في المائة من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن عمليات القتل الجماعي التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي كانت بالمستوى الصحيح من القوة، في حين شعر 58 في المائة أنها ليست وحشية بما فيه الكفاية. ولا يحتاج المرء إلى أن يكون عالم رياضيات حتى يرى أن ثمة بين اليهود الإسرائيليين -إلى أن تظهر مقاومة يهودية شجاعة وحازمة ضد الصهيونية- شهية واسعة النطاق ولا تشبع لقتل الشعب الفلسطيني.‏

‏لقد شهِدنا نحن في الولايات المتحدة، وعملنا على خلق صعود صاروخي للدعم الأسود واليهودي والتقدمي لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وكانت المطالب الشعبية الفورية هي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وقطع جميع المساعدات عن إسرائيل، وإطلاق حملة واسعة النطاق لإيصال المساعدات الإنسانية. ويذهب آخرون أبعد من ذلك -إلى معارضة خطة نتنياهو للإبادة الجماعية، وإنقاذ حياة الشعب الفلسطيني كمقدمة للتعويضات الأكبر وجلب المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم الرئيس الأميركي جو بايدن، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.‏

‏تقدم الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024 فرصة تاريخية هائلة لجلب الانتباه الدولي إلى الإبادة الجماعية الأميركية ضد فلسطين، والإبادة الجماعية المستمرة ضد السكان الأصليين والسود المحاصرين داخل حدودها الإقليمية. وتوفر الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تبدأ الآن، للحركة الفرصة لإقناع العديد من الناس ذوي النوايا الحسنة بأن "نتيجة الانتخابات" الرئيسية لا تتعلق بأي مرشح هو الذي يفوز، وإنما بكيف يمكننا المساعدة في تحقيق النصر لشعب فلسطين.‏

‏إن التاريخ الطويل للسود، وحركة الحقوق المدنية، ودعم الحركات المناهضة للحرب في دعم فلسطين والدور البارز لليهود المناهضين للصهيونية في تلك الحركات يبعث الأمل اليوم. في صيف العام 1964، قبل 60 عامًا، جاء 1000 شاب أبيض إلى الجنوب بناء على طلب من قيادة "حركة حرية السود". وقد جاؤوا "ليكونوا مفيدين" حيث طُلب منهم "وضع أجسادهم على المحك". ومن بين الـ1000 متطوع أبيض، كان 500 من اليهود. وكان هذا مذهلً إحصائيا ولكن يمكن تفسيره تاريخيا. كان الشباب اليهودي، الكثير منهم لديهم أفراد في العائلة من ضحايا المحرقة والناجين منها، معادين بشدة للصهيونية في التقاليد الليبرالية والإنسانية والاشتراكية والشيوعية العلمانية لليهود في جميع أنحاء العالم. وقد رأينا نضال الشعب اليهودي ضد الإبادة الجماعية الألمانية ينعكس في نضال السود ضد الإبادة الجماعية الأميركية. ورأينا نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني كطليعة للجبهة المتحدة المستمرة المناهضة للفاشية.‏

في 21 حزيران (يونيو) 1964، قامت عصابة "كو كلوكس كلان"، بالعمل مع شرطة مقاطعة نيشوبا، بقتل العاملين في مجال الحقوق المدنية في حركة "مؤتمر المساواة العرقية"؛ جيمس تشاني، وهو مواطن من ولاية ميسيسيبي، وميكي شويرنر وأندرو جودمان، وهما يهوديان من نيويورك في فيلادلفيا، ميسيسيبي. وكان الارتباط بين السود واليهود حاسمًا لنجاح "صيف الحرية"، وهو ارتباط أساسي في النضال من أجل الحقوق الفلسطينية والسوداء اليوم.‏

أنا يهودي من بروكلين، أعمل في حركة الحقوق المدنية والمناهضة للإمبريالية منذ أكثر من 50 عامًا. في العام 1964، مع "مؤتمر المساواة العرقية"، حيث عملت كسكرتير ميداني، وفي "لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية"، وجميعنا في حركة الحقوق المدنية، نظرنا إلى نضالات السود، والفلسطينيين، والسود في جنوب إفريقيا ضد الفصل العنصري كحركات تحرر وطني ضد الولايات المتحدة، وإسرائيل، ودول المستوطنين البيض الأفريكانيين. وفي العام 1967، كتبَت "لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية"، بقيادة مديرة اتصالاتها الشجاعة إثيل مينور، تقرير ‏‏"جولة العالم الثالث: المشكلة الفلسطينية‏‏"، استنادًا إلى عمل "مركز الأبحاث الفلسطيني". وخلصت اللجنة إلى ما يلي:‏

‏"أيها الرفاق. من الواضح أنها مسألة صواب وخطأ. في الشرق الأوسط، عملَت أميركا مع الحركة الصهيونية القوية واستخدمتها للاستيلاء على وطن شعب آخر، واستبدال الشعب الفلسطيني بشريك خدم غرض أميركا بشكل جيد؛ شريك يمكنه مساعدة الولايات المتحدة والدول الغربية البيضاء الأخرى على استغلال دول أفريقيا والشرق الأوسط وأفريقيا والسيطرة عليها. ليس لدينا خيار سوى المقاومة".‏



‏*إريك مان Eric Mann: المدير المشارك لـ"مركز استراتيجية العمل/ المجتمع". وهو من قدامى الناشطين في "مؤتمر المساواة العرقية"، و"طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي"، و"حركة الاتجاهات الجديدة لعمال السيارات المتحدين". وهو مضيف برنامج "أصوات من الخطوط الأمامية" الذي يبثه راديو "كيه. في. إف. كيه"/ باسيفيكا. كتابه القادم هو "‏‏رأيت ثورة بأم عيني: التاريخ والاستراتيجية والتنظيم للثورة التي نحتاجها اليوم" I Saw a Revolution with my Own Eyes: History, Strategy, and Organizing for The Revolution We Need today



*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Palestinian Resistance is Winning: the Movement Must Expose and Defeat Netanyahu's“Final Solution” to the Palestinian Question



هوامش المترجم:

‏(1) طريقة جاركرتا The Jakarta Method: هي مفهوم مستل من كتاب "طريقة جاكرتا: حملة واشنطن الصليبية المناهضة للشيوعية وبرنامج القتل الجماعي الذي شكل عالمنا"‏‏ The Jakarta Method: Washington's Anticommunist Crusade and the Mass Murder Program that Shaped Our World. وهو كتاب تاريخ سياسي صدر في العام 2020 للصحفي والمؤلف الأميركي ‏‏فنسنت بيفينز Vincent Bevins‏‏. يتعلق المفهوم بدعم ‏‏الحكومة الأميركية‏‏ وتواطؤها في ‏‏عمليات القتل الجماعي المناهضة للشيوعية‏‏ في جميع أنحاء العالم وعواقبها الإجمالية، من الحرب الباردة حتى العصر الحالي. والعنوان هو إشارة إلى ‏‏عمليات القتل الجماعي الإندونيسية في 1965-1966‏‏، التي قتل خلالها ما يقدر بمليون شخص في محاولة لتدمير ‏‏اليسار السياسي‏‏ وحركات الإصلاح الحكومي في البلاد.

‏(2) برنامج ‏‏مكافحة التجسس‏ COINTELPRO: كان سلسلة من المشاريع ‏‏السرية‏‏ وغير ‏القانونية التي قام بتنفيذها بين العامين 1956 و1971 مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) بهدف مراقبة ‏‏المنظمات السياسية‏‏ الأميركية والتسلل إليها وتشويه سمعتها وتعطيلها والتي اعتبرها ‏‏مكتب التحقيقات الفيدرالي‏‏ ‏‏تخريبية‏‏. شملت المجموعات والأفراد الذين استهدفهم مكتب التحقيقات الفيدرالي المنظمات ‏‏النسوية‏‏، ‏‏والحزب الشيوعي الأميركي‏‏، والمنظمين ‏‏المناهضين لحرب فيتنام‏‏، والناشطين في ‏‏حركات الحقوق المدنية‏‏ ‏‏والقوة السوداء‏‏ (على سبيل المثال، ‏‏مارتن لوثر كينغ الابن‏‏، ‏‏وأمة الإسلام‏‏، ‏‏وحزب الفهود السود‏‏)، ومنظمات ‏‏البيئة‏‏ وحقوق ‏‏الحيوان‏‏، ‏‏والحركة الهندية الأميركية‏‏ (AIM)، ‏‏والشيكانو‏‏ والجماعات ‏‏المكسيكية الأميركية‏‏ مثل ‏‏القبعات البنية‏‏ ‏‏وعمال المزارع المتحدون‏‏، وحركات الاستقلال (بما في ذلك مجموعات ‏‏استقلال بورتوريكو‏‏ مثل ‏‏اللوردات الشباب‏‏ و‏‏الحزب الاشتراكي البورتوريكي‏‏)، ومجموعة متنوعة من المنظمات التي كانت جزءا من ‏‏اليسار الجديد‏‏ الأوسع، والجماعات المتعصبة للبيض مثل ‏‏كو كلوكس‏‏ ‏كلان،‏ ‏‏وحزب حقوق الولايات الوطنية‏‏. ‏‏

‏(3) صيف الحرية Freedom Summer، أو "مشروع‏‏ ‏‏صيف‏‏ المسيسيبي": كان حملة تطوعية في ‏‏الولايات المتحدة‏‏ أطلقت في حزيران (يونيو) 1964 لمحاولة ‏‏تسجيل‏‏ أكبر عدد ممكن من ‏‏الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي‏‏ في ‏‏ولاية ميسيسيبي‏‏.‏‏ تم منع السود من التصويت منذ مطلع القرن بسبب الحواجز التي تحول دون تسجيل الناخبين والقوانين الأخرى. وأنشأ المشروع أيضا العشرات من "مدارس الحرية" و"بيوت ‏‏الحرية‏‏" والمراكز المجتمعية مثل ‏‏المكتبات‏‏ في البلدات الصغيرة في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي لمساعدة السكان السود المحليين. ‏قام بتنظيم المشروع "‏‏مجلس المنظمات الفيدرالية"‏‏ (COFO)، وهو ائتلاف من فروع ميسيسيبي لأربع منظمات حقوق مدنية رئيسية في الولايات المتحدة.







فلنسع مع أميركا إلى منع مذبحة جديدة في رفح

فنسنت فين* - (إندبندنت عربية) 2024/2/24

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيشه بالتخطيط "لإجلاء" المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح التي تقع في غزة على الحدود مع صحراء سيناء المصرية. وينص الأمر نفسه على الاستعداد لمهاجمة المدينة، حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني نازح، علماً بأن كثيرين منهم جائعون ومشردون. وليس لدى هؤلاء الناس المنكوبين مكان آخر يذهبون إليه، حيث لا مكان آمناً في غزة.

هل تذكرون هند رجب، الطفلة البالغة من العمر ست سنوات التي قُتِلت في كانون الثاني (يناير) بنيران دبابة إسرائيلية أثناء فرارها من مدينة غزة؟ قُتِل المسعفان اللذان كانا في سيارة إسعاف أُرسِلت لإنقاذها، يوسف الزينو وأحمد المدهون، أثناء محاولتهما الوصول إلى هند. هذه الأسماء مهمة. إنهم أشخاص وليسوا أرقاماً. كانوا أشخاصاً أبرياء. وسيموت عدد أكبر بكثير من المدنيين الأبرياء إذا شنّت إسرائيل هجوماً على رفح.

في 26 كانون الثاني (يناير)، فرضت "محكمة العدل الدولية" تدابير موقتة على إسرائيل، بعدما وجدت أن ثمة قضية معقولة لمحاكمة إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية للعام 1948 وأمرت إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها لهذه الأعمال. وينص أحد التدابير التي أمرت بها المحكمة على ما يلي:

"يجب على إسرائيل أن تضمن تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الأساسية للمدنيين في غزة".

كيف ستفي إسرائيل بهذا المطلب إذا قصفت رفح التي أصبحت الآن النقطة الوحيدة لدخول المساعدات إلى غزة؟ تزعم المملكة المتحدة والولايات المتحدة امتلاكهما بعض النفوذ على نتنياهو. وهما في حاجة إلى ممارسة ذلك النفوذ الآن لئلا تتكرر في رفح نفس المذبحة التي شهدناها في مدينة غزة وفي خان يونس. وفي الحقيقة، كان جو بايدن أكثر صراحة من ريشي سوناك حين قال، محقا: "هناك أبرياء كثر من الذين يتضورون جوعاً، ويعانون من مشكلات ويموتون، ويجب أن يتوقف هذا".

بطبيعة الحال، لا يكفي مجرد التعبير عن القلق. وكما أقرت "محكمة العدل الدولية" وعن حق، فإن المهم هو أن تكف إسرائيل عن القتل والتدمير العشوائيين. وما من إشارة حتى الآن إلى أن ذلك سيحدث، ولكن من الضروري أن يحدث.

يزعم نتنياهو أنه قادر على القضاء على "حماس" بالقوة، وأن السبيل إلى تحرير أكثر من مائة رهينة من قبضة "حماس"، بمن فيهم مواطنون بريطانيون، يتمثّل في مهاجمة رفح. وهو مخطئ في كلا الأمرين. ويتعين على أصدقاء إسرائيل في الغرب أن يخبروا شعبها بذلك، ليخترقوا بذلك جدار الصدمة الناجمة عن هجوم "حماس" المروع في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وعن تشريد مدنيين إسرائيليين شمالاً وجنوباً.

ويجب أن يكون ذلك علنياً لأن الدبلوماسية الهادئة لا تنجح مع نتنياهو وحكومته. وقد أعلن حلفاء بريطانيا المقربون في الكومنولث عن ذلك: تدعو أستراليا ونيوزيلندا وكندا بشكل مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

منذ بدأ ديفيد كاميرون دوره الجديد كوزير للخارجية، تولد شعور بتجدد الهدف والتصميم، وبتوقعات أكبر. كان الاعتقاد هو أنه سيكون مدركاً للمسؤوليات التاريخية التي تتحملها بلادنا في ضوء انتدابها على فلسطين قبل إنشاء إسرائيل الحديثة، عندما حرمت بريطانيا الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. وهو يقول كصديق لإسرائيل ومنتقد لها أشياء تريد الإدارة الأميركية سماعها لكنها تتردد في قولها: إن السياسة الإسرائيلية المطبقة في السنوات الـ30 الماضية فد فشلت.

إن الواجب الأول لأي حكومة هو توفير الأمن لشعبها. وقد فشلت سياسة نتنياهو المتمثلة في قمع الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال في الضفة الغربية وغزة بينما يزعم توفير الأمان للإسرائيليين. لن يشعر الإسرائيليون بالأمان حتى يشعر الفلسطينيون بالأمان أيضاً. يجب أن يحل الأمن المتبادل على أيدي كلا الشعبين ومن أجلهما محل محاولة جيش أي دولة السيطرة على شعب آخر. وفي الحقيقة، لم تفشل سياسة الأمن المتبادل، المعززة بضمانات دولية للدعم والمراقبة، لأنها لم تُجرَّب قط.

كما أخطأ كاميرون في أمر مهم آخر: تعليق التمويل البريطاني المستقبلي لـ"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) كرد فعل على مزاعم إسرائيلية تربط 12 موظفاً في الوكالة بجرائم "حماس" المرتكبة يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

إن (الأونروا) توظف 13.000 موظف في غزة. وهي الوكالة الوحيدة على الأرض القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية على النطاق الذي أمرت "محكمة العدل الدولية" إسرائيل بضمانه، والذي تشتد الحاجة إليه. وقد أقال فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة، الموظفين الاثني عشر، وحذر من أن الوكالة ستتوقف عن العمل بحلول نهاية هذا الشهر إذا لم تتلق الالتزام بالمساعدات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وغيرهما. ويتم حالياً إجراء مراجعتين منفصلتين لإجراءات (الأونروا). ويجب على حكومتنا أن تعرب عن ثقتها في نزاهة الوكالة، مع الاحتفاظ بالحق في التصرف إذا لم توافق الوكالة على النتائج والتوصيات التي سيتوصل إليها المراجعون.

أعلن كاميرون أيضاً أن بريطانيا قد تعترف بدولة فلسطين قبل نهاية عملية تفاوضية، سواء على المستوى الثنائي أو في الأمم المتحدة، وذلك لأن الفلسطينيين وحدهم هم الذين يستطيعون حكم غزة. ومنح تفويض سلمي للفلسطينيين في هذا الصدد هو أمر ضروري.

أعتقدُ أن بريطانيا يجب أن تعترف الآن بفلسطين تضم غزة والقدس الشرقية وبقية الضفة الغربية -ليس بأي فصيل فلسطيني محدد، وإنما بالدولة نفسها ككيان إلى جانب إسرائيل. وبوسع بلدان أخرى، إسبانيا، وإيرلندا، وبلجيكا، والبرتغال، وأستراليا، وربما فرنسا، أن تنضم إلى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله في دولته الخاصة.

سيظل الإسرائيليون والفلسطينيون جيراناً إلى الأبد. وغداً، لا بد من إحياء الأمل: بالأمن الدائم لإسرائيل، وبالمساواة ونهاية بؤس الاحتلال منذ العام 1967 وقمعه للفلسطينيين.

أما اليوم، فيجب على حكومتنا أن تتعاون مع الولايات المتحدة لمنع وقوع مذبحة في رفح.

*فنسنت فين: كان القنصل العام البريطاني في القدس في الفترة بين العامين 2010 و2014. وهو أحد أمناء "مشروع بلفور" الخيري، وهو مسؤول تأمين المساعدات الطبية للفلسطينيين.