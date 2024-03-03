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الاحتلال يستهدف المساعدات بدير البلح ووفود الوسطاء تصل القاهرة

3/3/2024 2:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما استهدف شاحنة مساعدات في دير البلح وسط القطاع، مرتكبا مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وسياسيا، وصلت وفود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقطر والولايات المتحدة الأميركية إلى القاهرة، لعقد اجتماع بين الوسطاء بغرض تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، بينما قال الاحتلال إنه لن يرسل أي وفد للعاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الصهاينة بغزة، الذين ما زالوا على قيد الحياة.
الى ذلك، اتهم الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال بتعمد استهداف قوافل الإغاثة في القطاع.
وقصف الاحتلال شاحنة مساعدات في دير البلح بصاروخين رغم أنها كانت تحمل لافتات واضحة تشير إلى أنها تقل مساعدات. وأكد أن الاحتلال قصف شاحنة المساعدات في دير البلح أثناء تجمع المواطنين الفلسطينيين حولها، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.
وأوضح أن بعض الإصابات خطيرة جدا، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من نقلها إلى المستشفى، مؤكدا أن المساعدات كان ينقلها متطوعون جلبوها من رفح.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية وشهود عيان قولهم إن 9 شهداء سقطوا في دير البلح وأصيب آخرون جراء القصف للشاحنة، التي كانت تحمل مساعدات لسكان القطاع المحاصرين منذ 5 أشهر.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس إن الاحتلال يستهدف قوافل الإغاثة لتعميق أزمة سكان قطاع غزة، مؤكدا أن المنظومة الصحية في القطاع عاجزة عن تلبية احتياجات السكان.
وأفاد أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تتناسب إطلاقا مع حجم الاحتياجات، مضيفا أن المنظمات الدولية أصبحت عاجزة عن العمل بسبب الاعتداءات الصهيونية.
إدانة وتنديد
من جهته، ندّد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة بالمجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال بدير البلح باستهدافه شاحنة مساعدات، قائلا إنها تأتي ضمن حرب الإبادة الصهيونية المستمرة في القطاع.
وحمّل الثوابتة واشنطن مسؤولية المجازر المستمرة، مضيفا أن الاحتلال ارتكب المجزرة ليقول للعالم إنه لا يأبه بالتحذيرات، وفق تعبيره.
بدوره قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة رائد محمود بصل تعليقا على استهداف شاحنة المساعدات إن الاحتلال يستهدف القوت اليومي لسكان القطاع في ظل صمت عربي ودولي، مؤكدا أن الاحتلال لا يريد أي حياة في القطاع.
وفي السياق نفسه، أفاد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح إن أكثر من 70 مصابا وصلوا المستشفى منذ السبت، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى سقطوا جراء القصف الذي استهدف الشاحنة بدير البلح.
وقال إن عدد المرضى بالمستشفى يتجاوز 5 أضعاف عدد الأسرّة المتوفرة فيه، علما أن مستشفى شهداء الأقصى هو الوحيد المتاح في المحافظة الوسطى، وناشد العالم وقف العدوان وتأمين المساعدات والمستلزمات الطبية لسكان القطاع.
قصف عنيف
وفي رفح جنوب القطاع، استشهد 14 شخصا، بينهم 6 أطفال، إلى جانب مصابين ومفقودين، في قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة أبو عنزة في حي الجنينة شرق رفح.
وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الصهيوني على مدينة رفح مع إعلان الاحتلال الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.
وكثف جيش الاحتلال من قصفه المدفعي والجوي على وسط القطاع، والقصف ما يزال مستمرا.
وفي مدينة غزة، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار وقنابل دخانية بكثافة جنوب حي الزيتون تزامنا مع قصف مدفعي في المكان.
كما تواصل زوارق الاحتلال قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بين الحين والآخر.
واستشهد 4 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الكحلوت في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.
وفي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، انتشلت فرق الدفاع المدني 10 شهداء وعشرات الإصابات إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو وادي قرب مدرسة أبو حسين.
عمليات المقاومة
في المقابل، قالت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت موقع "كيسوفيم" العسكري للمرة الثالثة بقذائف الهاون.
وأضافت السرايا- في بيان منفصل- أنها استهدفت دبابتين صهيونيتين في عبسان شرق خان يونس، وفجرت مبنى في قوة صهيونية وأوقعتها بين قتيل وجريح.
أما في حي الزيتون جنوب غزة، فقد نشرت قناة الجزيرة مشاهد جديدة للمعارك بين كتائب عز الدين القسام والجيش الصهيوني، وتظهر المشاهد استهداف دبابات وإعطابها وتفخيخ كمائن بقوات صهيونية.
بدورها، قالت القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- إن مقاتليها استولوا على طائرة استطلاع من طراز "سكاي لارك" كانت في مهمة استخباراتية للعدو جنوب حي الزيتون.
وأضافت أن مقاتليها فجروا دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركافا" بعبوات "شواظ"، وفجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة للاحتلال راجلة جنوب شرق حي الزيتون أيضا.
وأكدت القسام أنها استهدفت دبابتي "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق حي الزيتون.
ومنذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء"، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة. -(وكالات)

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