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تقدم الحلواني وأبو الرب في التصنيف الأولمبي للتايكواندو

3/3/2024 2:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تقدم لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني وراما أبو الرب، في التصنيف الأولمبي الأخير الصادر أمس عن الاتحاد الدولي للعبة.
وحافظ لاعبو المنتخب الوطني المتأهلون إلى أولمبياد باريس 2024، وهم: جوليانا الصادق، وزيد مصطفى وصالح الشرباتي، على مراكزهم ضمن الأوائل في أوزانهم في التصنيفين الدولي والأولمبي.
وبقيت الصادق بالمركز الثاني في وزن تحت 68 كغم في التصنيف العالمي برصيد نقطة 450.63، وفي المركز الثالث في التصنيف الأولمبي برصيد 441.93 نقطة.
وتراجع اللاعب صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم، مركزا واحدا ليصبح بالمركز الخامس في التصنيف العالمي برصيد 371.40 نقطة، وبقي في المركز الخامس بالتصنيف الأولمبي برصيد 368.70 نقطة.
وبقي اللاعب زيد مصطفى في وزن تحت 67 كغم، بالمركز الثالث ‏في التصنيف العالمي برصيد 382.15 نقطة، وحافظ على المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 390.43 نقطة، وفي الوزن ذاته في التصنيف الأولمبي، تقدم اللاعب زيد الحلواني مركزين ليصبح في المركز السابع ورفع رصيده ليصبح 338.19 نقطة، فيما بقي اللاعب نفسه في وزن تحت 63 كغم، بالمركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 251.25 نقطة.
واحتفظت اللاعبة راما أبو الرب بالمركز الرابع في وزن تحت 73 كغم، بالتصنيف العالمي ورفعت رصيدها ليصبح 140.72نقطة، وتقدمت مركزين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، لتصبح في المركز التاسع عشر كما رفعت رصيدها ليصبح 187.17نقطة، وتنتظر أبو الرب المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد 2024 التي تقام في الصين، وفي حال إحرازها إحدى الميداليتين الذهبية أو الفضية، فإنها ستتأهل لأولمبياد باريس 2024.
وتراجع اللاعب فهد عمار مركزا واحد ليصبح في المركز الحادي عشر في وزن تحت 87 كغم بالتصنيف العالمي ورفع رصيده إلى120.51 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع والعشرين في وزن فوق 80 كغم بالتصنيف الأولمبي برصيد 138.12 نقطة.
وتراجع اللاعب أنس الصادق في وزن فوق 87 كغم، 6 مراكز ليصبح في المركز السادس والعشرين بالتصنيف العالمي برصيد 95.07 نقطة، وتراجع اللاعب محمود الطرايرة ضمن وزن تحت 58 كغم، 3 مراكز ليصبح في المركز التاسع والعشرين بالتصنيف العالمي.

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