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سيتي يواصل زعامة مانشستر بقلبه الطاولة على يونايتد

3/3/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- لم يستطع مانشستر يونايتد، الحفاظ على تقدمه المبكر في الديربي، ليسقط على يد مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-3 الأحد، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة عن طريق ماركوس راشفورد، لكن سيتي رد بثنائية فيل فودين (56 و80) قبل أن يسجل إيرلينج هالاند، الهدف الثالث (90+1).
وبهذه النتيجة، يواصل مانشستر سيتي، مطاردة ليفربول، بتعزيز موقعه في الوصافة برصيد 62 نقطة، فيما ظل رصيد يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس.
وبسط مانشستر سيتي سيطرته كما هو متوقع من البداية، لكنه لم يستطع الوصول لمرمى أندريه أونانا بفرص خطيرة في الدقائق الأولى.
ولعب الحارس الكاميروني، دورا في مباغتة سيتي بهدف مبكر، بعدما أرسل كرة طولية بقدمه نحو فيرنانديز على حدود منطقة الجزاء، ليمهدها الأخير لراشفورد القادم من الخلف، والذي قابلها بتسديدة صاروخية ارتطمت في العارضة وتحولت إلى الشباك.
وكثف مانشستر سيتي من ضغطه بعد التأخر بهدف، أملا في إدراك التعادل بسرعة، وهو ما كاد يتحقق عن طريق فودين، الذي أطلق تسديدة في أقصى الزاوية اليمنى، تصدى لها أونانا ببراعة.
وعاد فودين لتهديد مرمى الحارس أونانا، لكن الأخير تألق من جديد بحرمانه من هدف محقق.
وبعد فترة من الهدوء وسط سيطرة سيتي، عاد أصحاب الأرض للتهديد من جديد بتسديدة قوية أطلقها رودري، من حافة منطقة الجزاء، لكن أونانا كان يقظا لها وحولها ببراعة إلى ركنية.
وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر هالاند فرصة هدف محقق بمنتهى الغرابة، بعدما وصلته تمريرة بالرأس من فودين في قلب المرمى، لكنه قابل الكرة بلمسة مباشرة علت العارضة، وسط دهشة مدربه بيب جوارديولا.
ولم يختلف الحال في بداية الشوط الثاني، إذ فضل يونايتد، مواصلة التكتل الدفاعي، في ظل سيطرة سيتي المطلقة على مجريات اللعب.
وبعد نحو 5 دقائق، ظهر أونانا من جديد بتصديه لتسديدة دوكو من الجهة اليسرى، ليواصل حرمان أصحاب الأرض من الوصول لشباكه.
وبعد طوفان من الهجمات، تمكن فودين من كسر صمود يونايتد وحارسه بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لأونانا، محرزا هدف التعادل.
وتلقى جارناتشو، تمريرة بينية متقنة، لينطلق على إثرها للحاق بالكرة، لكن خروج إيدرسون من مرماه، حال دون وصوله لها، لترتطم به وتذهب إلى ركلة مرمى.
وبعد مجموعة من التمريرات، مهد برناردو سيلفا، الكرة لفودين داخل منطقة الجزاء، لينطلق بها الأخير قبل أن يسدد أرضية زاحفة، لامست يد أونانا قبل أن تستقر في الشباك، ليسجل السيتي هدف التقدم.
وظهر دي بروين بفرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة، بعدما أطلق تصويبة صاروخية من مسافة بعيدة، لكن الكرة مرت بجوار القائم.
وارتكب أمرابط، هفوة قاتلة بفقدان الكرة أمام منطقة جزاء يونايتد، لتتحول إلى هجمة مضادة، أنهاها هالاند بتسديدة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى، معززا تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث.
وفي مباراة ثانية، عاد بورنموث من ملعب بيرنلي الجريح بفوزه الأول هذا العام، وذلك بتغلبه عليه 2-0.
ولم يذق بورنموث طعم الفوز في الدوري منذ المرحلة التاسعة عشرة حين تغلب على فولهام 3-0 في 26 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكن فريق المدرب الإسباني أندوني إيراولا استفاد من وضع بيرنلي الذي دخل إلى اللقاء على خلفية تسع مباريات متتالية من دون فوز في جميع المسابقات، كي يحقق انتصاره الثامن للموسم والأوّل على أرض منافسه منذ أيار (مايو) 2018.
ويدين بورنموث بالفوز الذي رفع به رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر فيما بقي رصيد منافسه عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان، إلى الهولندي جاستن كلويفرت والغاني أنتوان سيمينيو اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 13 و88 توالياً.
وخرج بورنموث منتصراً رغم استحواذ بيرنلي على الكرة بنسبة 75 بالمائة، في أعلى نسبة له على الإطلاق في الدوري الممتاز، مع تسديده باتجاه المرمى 20 مرة (6 بين الخشبات الثلاث) مقابل 10 فقط لضيفه. -(وكالات)

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