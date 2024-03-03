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الجليل يزيد معاناة الوحدات وصحوة مستمرة للفيصلي على حساب الرمثا

3/3/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات ومهند جويلس عمان - زاد فريق الجليل من معاناة ضيفه الوحدات بالتعادل معه بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لدوري المحترفين لكرة القدم.
ولم يستطع الوحدات فك شيفرة دفاعات الجليل خلال زمن المباراة، ليتعثر مرة أخرى، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الأهلي بالنتيجة ذاتها، ويفقد بنسبة كبيرة فرصة اللحاق بالصدارة.
وواصل الفيصلي صحوته خلال مرحلة الإياب، وأكرم وفادة ضيفه الرمثا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد عمان الدولي.
وبصم المهاجم الكاميروني رونالد وانجا على أول أهدافه مع“الأزرق” بتسجيله الهدف الأول، والأمر ذاته انطبق على المهاجم بكر كلبونة الذي سجل الهدف الثالث، فيما أحرز عارف الحاج الهدف الثاني بعد جملة تكتيكية مميزة.
وعلى صعيد منفصل، أعلن النادي الفيصلي، غياب نجم الفريق رزق بني هاني لمدة 3 أسابيع، عقب تعرضه لإصابة بخلع بأصابع القدم.
وأسفرت الجولة عن فوز شباب الأردن على سحاب (1-0)، وتفوق شباب العقبة على الأهلي (2-1)، وتغلب مغير السرحان على معان (1-0)، وتجاوز الحسين إربد نظيره السلط (1-0).
وعلى ضوء النتائج المسجلة في الجولة، فإن الحسين إربد واصل الصدارة وبرصيده 37 نقطة، ويأتي الفيصلي ثانيا برصيد 30 نقط، فيما تراجع الوحدات للمركز الثالث وبرصيده 28 نقطة، وحل الرمثا رابعا برصيد 19 نقطة، يليه شباب العقبة برصيد 18 نقطة، شباب الأردن برصيد 16 نقطة، مغير السرحان ومعان برصيد 14 نقطة، السلط والجليل برصيد 10 نقاط، والأهلي وسحاب برصيد 9 نقاط.
الجليل 0 الوحدات 0
 مثل الجليل: أسامة الكواملة، عامر علي، عمار محمد، يوسف حسان، محمود الطالب، أحمد خصاونة، لؤي الدردور (عبيدة النمارنة)، أسعد العزام (علاء باكير)، محمد جنيدات (علي مصطفى)، صهيب وهيبي ويوسف دراغمة (علي المصري).
المدير الفني: محمد العبابنة.
الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، محسن الربجة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي (محمود زعترة)، محمود شوكت، كريست كوفوما (محمد عبد المطلب“بوغبا”)، عامر جاموس (صالح راتب)، أنس العوضات، محمد موالي (محمد أبو زريق“شرارة”) وسيدريك هنري.
المدير الفني: أمجد أبو طعيمة.
الحكام: حكم الساحة صدام عمارة، المساعد الأول قيس خميس، المساعد الثاني معتز الفراية والحكم الرابع عمر المعاني.
الإنذارات: عمار محمد، أسعد العزام (الجليل) محمد أبو زريق“شرارة” (الوحدات).
فرص المباراة
- سدد وهيبي كرة قوية من مسافة بعيدة استطاع الفاخوري إبعادها لركنية (19).
- أطلق أبو زريق كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الكواملة بصعوبة (51).
- حاول شوكت بسلاح التسديدات بعيدة المدى بكرة لم يواجه حارس الجليل صعوبة بالتقاطها (58).
- انسل النمارنة بين دفاعات الوحدات وواجه المرمى لكنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها الفاخوري (59).
- مر“شرارة” من دفاع الجليل وهيأ لنفسه الكرة مسددا إياها فوق المرمى (66).
- مرر الربجة كرة بالخطأ استلمها باكير وسددها أمام حضور الفاخوري الذي أبعدها لركنية (73).
الفيصلي 3 الرمثا 0
 مثل الفيصلي: نور الدين بني عطية، سالم العجالين، حسام أبو الذهب، مهند خير الله، مصعب البطاط، خالد زكريا، عبيدة السمارنة (سند جعارة)، عارف الحاج ، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، رزق بني هاني (إحسان حداد)، رونالد وانجا (بكر كلبونة).
المدير الفني: أحمد هايل.
مثل الرمثا: عبد الله الشقران، عبد الرحمن الدرايسة، حسين الرشدان (بشار ذيابات)، المعتصم بالله الزعبي، عبد الرحمن أبو الكأس، خالد أبو عاقولة، أحمد السلمان، أحمد المغربي، مجد الزعبي (هاشم الزعبي)، علي العزايزة، الهادي سالم.
المدير الفني: وسيم البزور.
الحكام: حكم الساحة مراد الزواهرة، المساعد الأول عمرو عجاج، المساعد الثاني أحمد الحتو، والحكم الرابع محمد بدارنة.
سيناريو الأهداف
 - توغل صيصا من ميمنة الرمثا وحضر كرة عرضية، أبعدها المدافع لتجد عارف الحاج الذي سددها بقوة نحو المرمى ارتدت من الحارس الشقران على قدم وانجا الذي دكها المرمى هدفا (33).
- تسلم“نجم اللقاء” عارف الحاج الكرة من منتصف الملعب وتجاوز مدافعي الرمثا ليواجه الحارس عبدالله الشقران ويضع الكرة بحرفنة على يمينه هدفا ثانيا (90+6).
- استقبل بكر كلبونة الكرة خارج منطقة الجزاء وأطلق قذيفة لاهبة استقرت المرمى الهدف الثالث (90+10).
فرص المباراة
 - سدد عارف الحاج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر موقف ثابت مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الرمثا (6).
- جرب سالم العجالين حظه من خلال قذيفة مفاجئة بعيدة المدى علت العارضة (15).
- انطلق إحسان حداد في ميسرة الرمثا، وأرسل كرة عرضية أمسكها الحارس عبدالله الشقران قبل وصولها لرأس“المتحفز” وانجا (17).
- تصدى الشقران بحضور مميز لتسديدة صيصا المتقنة من قوس الجزاء (45+1).
- تسلم عارف الحاج الكرة داخل منطقة الجزاء، بعد سلسلة تمريرات بين لاعبي الفيصلي، وسدد قذيفة حادت عن المرمى قليلا (45+9).
- هجمة رمثاوية أحدثت دربكة داخل جزاء الفيصلي لتصل الكرة على قدم على العزايزة الذي سددها في أحضان بني عطية (52).
- سدد أحمد السلمان كرة صاروخية من مسافة بعيدة، أمسكها بني عطية على دفعتين (75).
- أبعد حارس الرمثا عبدالله الشقران قذيفة عارف الحاج الصعبة إلى ركنية (77).
- توغل الهادي سالم في دفاعات الفيصلي وسدد كرة جميلة أبعدها الحارس
بني عطية (84).

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