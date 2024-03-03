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حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال بإصبع الجليل

3/3/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة الصاروخية انتشارا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل نذر قرب الحدود غرب إصبع الجليل شمال إسرائيل، وحققنوا إصابة مباشرة.-(وكالات)

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