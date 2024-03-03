حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال بإصبع الجليل

حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال بإصبع الجليل
التاريخ
3/3/2024 2:28:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة الصاروخية انتشارا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل نذر قرب الحدود غرب إصبع الجليل شمال إسرائيل، وحققنوا إصابة مباشرة.-(وكالات)
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