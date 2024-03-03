Sunday, 03 March 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حفر 16 بئرا في البلقاء لمواجهة زيادة الطلب على المياه

3/3/2024 2:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اتفاقية الحزمة السادسة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء مع مقاول محلي (شركة مروان الكردي) لحفر 16 بئرا للمياه في أبو الزيغان ضمن مشروع تأهيل مياه دير علا والكرامة البالغة قيمته الإجمالية نحو (97,24) مليون يورو ممولة بموجب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي EIB وتمويل ذاتي، في حين أن الدراسة والدراسات والتصميم والإشراف ممولة بمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية USAID بنسبة 100% والهادف إلى تحسين التزويد المائي في 17 منطقة بلوائي دير علا والكرامة من خلال 7 حزم وخفض الفاقد المائي وتوفير الكميات نفسها للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة لخدمة المواطنين بالمياه.
جاء توقيع الاتفاقية بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي وممثلي مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية وأمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري والمساعد لشؤون المياه المهندس مفيد اللوزي والمساعد لشؤون العطاءات المهندسة أسماء وهادنة والمساعد للإعلام عمر سلامة وعدد من المعنيين.

وبين أبو السعود أن وزارة المياه والري/ سلطة المياه تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية موضحا أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي، ما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق البلاونة، خزما، ضرار، دير علا، معدي، رويحة، دباب، أبو الزيغان، الطوال الشمالي، الطوال الجنوبي، مثلث العارضة، مثلث المصري، ميسرة فنوش، ظهرة الرمل، داميا، غور كبد، الكرامة.

وأكد أبو السعود وزارة المياه والري/ سلطة المياه تواصل جهودها للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة وتتابع إنجاز المشاريع من قبل الجهات الإشرافية لديها وفق الأنظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة، وبموجب أحكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة، مبينا أن الأعمال تتضمن حفر 16 بئر في أبو الزيغان بقيمة 13,550 مليون دولار أميركي؛ منهم بئر استكشافي لتعزيز التزويد المائي في مناطق دير علا والكرامة وتنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والمدنية لتجهيز الآبار وربطها على خطوط التجميع.

وثمن الوزير دعم الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصا من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB والوكالة الأميركية للتنمية USAID على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.

وعبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي EIB سعاد فارسي وممثلو مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية عن ارتياحهم للتعاون البناء والمثمر والمستمر ما بين البنك وقطاع المياه.

من ناحيته، أوضح أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري أن هذه الحزمة ستنفذ من قبل مقاول محلي وفق أعلى المواصفات وفي الوقت المحدد لزيادة كميات المياه للمناطق المشار إليها والحد من فاقد المياه ووصول المياه إلى المواطنين بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن 4 حزم تحت التنفيذ حاليا ويجري حاليا استكمال طرح الحزم المتبقي منها خلال الفترة القريبة.

MENAFN03032024000072011014ID1107928406

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث