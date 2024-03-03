محافظ المفرق يرعى احتفالية آل البيت باليوم العالمي للدفاع المدني

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود

احتفلت جامعة آل البيت وبالتعاون مع مديرية دفاع مدني المفرق باليوم العالمي للدفاع المدني والحماية المدنية وبرعاية محافظ المفرق سلمان النجادا ورئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير، وحضور مدير دفاع مدني المفرق العقيد يوسف الشخاترة وعميد شؤون الطلبة الدكتور سيف الشبيل.



محافظ المفرق سلمان النجادا قال نستذكر الجهود المبذولة من قبل كوادر الدفاع المدني حيث قدمت المديرية إنجازات كبيرة لما شاهدناه في أرض الميدان من تطّور بشكل واضح من خلال ما تقدمه من أعمال إنسانية منها الإسعافية والإنقاذ والإطفاء، وكما شاهدنا اليوم عرض للمعدات التي يستخدمها رجال الدفاع المدني خلال مهمتهم والتي تحقق أعلى معايير المهنية والسلامة العامة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

ومن جهته قدم رئيس الجامعة أسامة نصير التهنئة والتبريكات بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، مشيداً بجهود كوادر الدفاع المدني بكافة أشكالها وتخصصاتها، مؤكداً أهمية شراكة الجامعة مع المجتمع المحلي وباقي الدوائر والمؤسسات لما لها من دور في توعية الطلبة ومواصلة مسيرة العمل والبناء.

مدير الدفاع المدني في محافظة المفرق العقيد يوسف الشخاترة أوضح أن هذه المناسبة تعزز الدور الذي تقدمة الكوادر وتسهل مهمتهم في مكان الحدث لما له من دور ثقافي وتوعوي لدى المواطنين، مؤكداً جاهزية الكوادر في تقديم الخدمة وبالسرعة الممكنة ضمن افضل المواصفات القياسية.



حيث تم اعتماد هذا اليوم من قبل المنظمة الدولية للحماية الدولية عام 1990 ليتم تحديد الأول من آذار من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة؛ وأنها جاءت تكريماً للجهود المبذولة من قبل كوادر الدفاع المدني في حماية الأرواح والموارد والانجازات الوطنية.

وجاء احتفال هذا العام تحت شعار "التقنيات المبتكرة في خدمة الدفاع المدني" ليؤكد هذا اليوم على أن مديرية الأمن العام تواصل بناء قدراتها نحو الحداثة والتطوير، خاصة في تقديم خدماتها الإنسانية من إسعاف واطفاء وإنقاذ، واليوم تواكب المديرية كل ما هو جديد لخدمة المواطن لرفع مستوى الخدمات المقدمة.

وفي نهاية الإحتفالية جرى تقديم عرض للتقنيات المبتكرة في مديرية الدفاع المدني وعرض أبرز التقنيات الحديثة التي تم إدخالها على جهاز الدفاع المدني ويتم استخدامها: منها نظام الإنذار المبكر للحد من الكوارث ونظام التحذيرات الجوية والطائرات المسيرة، نظام أجهزة الاتصال اللاسلكي تحت الماء ونظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ونظام أتمتة تقارير الحوادث وأجهزة البحث السمعي والمرئي لضحايا المحاصرين تحت الأنقاض، فيما تم توزيع بروشورات توعوية بمجالات عمل الدفاع المدني.