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الموانئ تتوقع استقبال عشرات بواخر البضائع لرمضان

3/3/2024 2:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة تستعد أرصفة موانئ العقبة لاستقبال ومناولة البضائع المتوقع وصولها قبل وأثناء شهر رمضان، وفق حزمة من الاجراءات، بهدف تسهيل انسياب البضائع للموانئ المختلفة بالتعاون مع دائرة الجمارك والتخليص.
وشهدت موانئ العقبة ورغم الاحداث الجيوسياسية في المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين، وصول بواخر محملة بأصناف مختلفة من البضائع الخاصة بشهر رمضان، فيما من المتوقع ان تزداد وتيرة وصول البضائع خلال الأيام المقبلة، لاسيما وأن هناك بواخر في طريقها للعقبة.
وأعدت موانئ العقبة سواء الميناء الرئيس أو ميناء الحاويات وبقية الأرصفة الأخرى خططا لتذليل أي عقبات أو تحديات تعترض انسيابية البضائع ومنع أي أزمة وازدحام أو تكدس للحاويات والبضائع من خلال تعاونها مع أطراف العلاقة المخلصين أو دائرة الجمارك وتستهدف رفد الساحات المينائية بالعديد من العمالة وتخفيض نسبة استهداف البضائع في عمليات المعاينة وخصوصا بضائع الترانزيت والبضائع المتجهة للمراكز الجمركية الأخرى والاعتماد على التتبع الالكتروني للحاويات.
وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، إن الموانئ الجنوبية على أتم الاستعداد لمناولة جميع بضائع الشهر الفضيل، وعيد الفطر السعيد، وفق خطة وحزمة من الاجراءات اتخذتها الموانئ بهدف تسهيل عملية انسيابية البضائع لميناء العقبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، متوقعا وصول عشرات البواخر والتي تحمل السلع الاستراتيجية للشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد.
وبين خليفات، أن ميناء العقبة ومحطة الركاب يعملان على مدار الساعة لإدامة سلسلة التزويد للمواد الغذائية، والبضائع العامة، لتصل إلى مختلف محافظات المملكة بيسر وسهولة.
وعادة ما تشهد موانئ العقبة، ضغطا متزايدا، خاصة قبل شهر رمضان، إلا أن هذا العام وبسبب الأحداث في المنطقة تصل البواخر وتتم عملية المناولة دون أي تأخير.
وأشار نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي إلى أن القطاع التجاري، ومختلف أسواق العقبة، عملت على توفير جميع السلع الرمضانية التموينية، بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فيما قال عضو الغرفة سلامة المعايطة، إن القطاع التجاري بالعقبة، وفّر المواد التموينية بأسعار مناسبة للجميع، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع القطاعات التجارية لاستمرارية توفير المواد التموينية بشكل دائم، في شهر رمضان المبارك خاصة، وأشهر السنة عموما.
من جهة أخرى، بين مفوض المدينة في سلطة العقبة الاقتصادية عبد الله النجادات أن الجهود الرقابية للسلطة ستركز خلال فترة ما قبل حلول الشهر الفضيل على المسح الشامل لأسواق المواد الغذائية وأسواق الجملة والمولات؛ للتأكد من مدد صلاحية الأغذية وظروف تخزينها، وكشف لملائمة المخابز، للوقوف على جاهزيتها، واستيفاء الشروط الصحية، فضلا عن مسح لأماكن تخزين التمور ومنتجاتها، ومحال العصائر الطبيعية والمشروبات الرمضانية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وحذر النجادات من أن فرق الرقابة الصحية في السلطة ستتخذ إجراءات مشددة بحق المنشآت الغذائية المخالفة للتعليمات والاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أن الخطة تنظم توزيع فرق الرقابة الصحية على مدار الساعة ضمن برنامج خاص للمناوبات الصباحية والمسائية لتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية، وعملية جمع العينات من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري في مختبرات السلطة ومتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مختلف وسائل التواصل والتعامل معها بالسرعة الممكنة.
وحسب نقابة ملاحة الأردن فإن حجم المناولة في ميناء العقبة انخفض بنسبة 45 %، بسبب الأوضاع في البحر الأحمر خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، في وقت يستورد الأردن حوالي 420 ألف حاوية سنويًا إلى ميناء العقبة، حيث تأتي حوالي 260 ألف حاوية، ما يعادل 62 %، عبر البحر الأحمر، بينما تأتي 38 % عبر قناة السويس.
وأشار مدير نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح إلى أن البحر الأحمر مهم للتجارة العالمية، حيث يمر نحو 6 % من حجم التجارة العالمية من مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن حوالي 21 ألف سفينة تعبر سنويًا من مضيق باب المندب، بمتوسط يومي يصل إلى 60 سفينة، مشددا على أن أي نقص أو زيادة في عدد السفن ينعكس سلبًا على قناة السويس.
وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز خلال ترؤسه الاجتماع التنسيقي الذي عقد في دار السلطة لاستقبال شهر رمضان المبارك اكد على جاهزية كافة الجهات الرسمية والمنظومة المينائية والجمركية في العقبة لإدامة سلسلة التزويد للمواد الغذائية والبضائع العامة، لضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم في مختلف محافظات المملكة.

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