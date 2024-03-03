Sunday, 03 March 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عجلون.. تخطي البطالة بالمشاريع الصغيرة يتعثر بعقبة التمويل

3/3/2024 2:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر حطاطبة في ظل تراجع فرص العمل ومحدوديتها، سواء في القطاع العام أو الخاص، والحاجة لانتظارها طويلا، يسعى شباب وفتيات في محافظة عجلون لبناء مشاريعهم الصغيرة الخاصة بمجهوداتهم الذاتية، وعبر ما تيسر لهم من مبالغ، وسط مواصلة البحث عن جهات داعمة ومانحة، وأخرى تعنى بالتدريب والتأهيل، لتطوير أنفسهم ومشاريعهم، وبناء مستقبلهم.
هذه الأحلام، باتت تراود الكثير من هؤلاء الشباب، إلا أنها قد تصطدم، وفق بعضهم، بتوفر رأس المال والمكان، ومحدودية الدعم، ومعاناتهم مع عدم توفر الخدمات الكافية في بعض المواقع التي تصلح لتنفيذ مشاريعهم، خصوصا السياحية والزراعية، مطالبين مجلس المحافظة بإيجاد مخصصات لدعم المشاريع التنموية والعمل على إيجاد مشاريع تنموية كبرى بالتشاركية مع القطاع الخاص تساهم في التشغيل.
وتؤكد المدربة في مجال المشاريع، ولاء بني سلمان، أن المشاريع الإنتاجية تهدف إلى توفير مصدر دخل للفرد بهدف تحقيق العيش الكريم، موضحة أن تنفيذ المشروع يبدأ بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والتقييم، وعمل مسح لاحتياجات المنطقة الجغرافية التي سيخدمها المشروع، لافتة لأهمية المشاريع الصغيرة وكيفية تطويرها، وذلك من خلال طرح الاستفسارات لتوضيح المعلومات الضرورية، وعمل مجموعات واقتراحات لبعض المشاريع الخدمية والإنتاجية التي تخدم المجتمع المحلي.
وأكد إيهاب فريحات من سكان عجلون أن الشباب في عجلون بحاجة الى دعم ومساندة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل على تشغيل اكبر عدد ممكن من أبناء وبنات المحافظة، لافتا إلى أهمية التشاركية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع خاصة ممولة من قبل المنظمات والقطاع الخاص مثل جيدكو حيث أن هناك أفكاراً ريادية شبابية بناءة ومبتكرة ولكنها بحاجة الى تمويل حتى يتم تنفيذها على ارض الواقع الأمر الذي يساهم في التقليل من الفقر والبطالة.
ولفت الناشط بدر الصمادي إلى أن هناك العديد من المؤسسات والمنظمات تساهم في دعم المشاريع الشبابية، ما يتطلب من مجلس المحافظة المزيد من التواصل مع المنظمات والمؤسسات التي تدعم الشباب وتعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم ونقل الشباب من حافلة البطالة الى الريادة بالأعمال.
وقال أحد أصحاب المشاريع الخاصة حمزة شويات، إن الخروج من حالة التعطل يكون بإنشاء مشاريع خاصة، وهو طموح يراود العديد من شباب وشابات محافظة عجلون التي تفتقر لفرص العمل، بينما يصطدم هذا الطموح بمعضلة التمويل، وأحيانا ضعف خدمات البنى التحتية في المناطق المقترحة لتنفيذ المشاريع، لافتا إلى أن العديد من المؤسسات الداعمة أسهمت بإحياء الأمل ونقل بعض الشباب من حافة البطالة الى الريادة بالأعمال.
يشار إلى أنه وفي مساع لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل للشباب في المحافظة، فقد حرصت جهات ومؤسسات مانحة وداعمة، إلى توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع تنموية، وعقد دورات تدريبية في المحافظة، تضمن إنشاء مشاريع ناجحة وطموحة، ومن بينها ما نفذته المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، عبر تقديم منح غير مستردة لـ75 مشروعا خلال العامين الماضيين.
ويؤكد القائمون على المؤسسة أنها تهدف إلى إحداث نقلة تنموية تتيح للفتيات والشباب المتعطلين عن العمل تنفيذ مشاريعهم الخاصة التي تتلاءم وخصوصية المحافظة السياحية والزراعية، وتوفر فرص عمل دائمة للشباب المتعطل عن العمل، لافتين إلى أن المؤسسة عملت على تدريب مباشر للقائمين على هذه المشاريع بهدف دعمهم لنجاح مشاريعهم الإنتاجية الجديدة في القطاعات السياحية والصناعية والحرفية والخدمية والزراعية.
أحد المستفيدين من منح المؤسسة، سليمان جميل القضاة، أكد أن المشاريع الممولة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، وخاصة السياحية منها، تعد من أبرز وأنجح المشاريع التي أصبحت بالفعل قصة نجاح كبيرة في المحافظة، بفضل المتابعة والإشراف الدائمين ودراسة الجدوى الاقتصادية التي تشرف عليها المؤسسة من خلال كوادرها المميزة التي تتعامل مع المراجعين وأصحاب المشاريع، لافتا إلى أنه تحصل على منحة بقيمة 25 ألف دينار.
وأكد القضاة أهمية دعم المشاريع الممولة والمحافظة على فرص العمل القائمة في ظل محدودية التعيين في القطاعين العام والخاص، وتجسيدا لمبدأ التشغيل بديلا عن التوظيف للشباب، خاصة للأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، قرر، في وقت سابق، إنشاء وحدة للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة تتولى توجيه الشباب، خاصة في المحافظات، وتشجيعهم على إقامة مشاريع صغيرة ذات جدوى اقتصادية وتسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
ووفقا لبيان صدر عن المؤسسة حينها، فإن الوحدة ستعمل على دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة فنياً وإدارياً وتسويقياً للوصول إلى بيئة مستدامة ومعايير دولية تزيد من تنافسيتها وتقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء إمكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة.
من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أن عجلون تتميز بطابعها السياحي والزراعي ما يعطيها أولوية لتنفيذ مثل هذه المشاريع في المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفقر والبطالة، من خلال توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي في هذه المشاريع، مشيدا بجهود الجهات الداعمة لإقامة ومساندة أصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة، ومنها مؤسستا "جيدكو" ونهر الأردن.
وأكد أن المجلس يركز على قضايا الفقر والبطالة والشباب وضرورة تشغيل الشباب عبر تخصيص مبالغ جيدة من موازنة المجلس لصالح توفير بيئة ملائمة وداعمة لإقامة مشاريع تنموية في المحافظة من شأنها توفير فرص عمل لشباب وشابات المحافظة والاستفادة من ميزات المحافظة وخصوصيتها الزراعية والسياحية الفريدة من نوعها.

MENAFN03032024000072011014ID1107928403

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث