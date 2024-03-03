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وادي الأردن.. هل تكفي الآمال لمواصلة العمل بالقطاع الزراعي؟

3/3/2024 2:26:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان رغم استقرار أسعار الخضار في وادي الاردن خلال الآونة الأخيرة عند مستويات جيدة بالنسبة للمزارعين، إلا أن آمالهم بمواصلة العمل الزراعي، لا زالت تصطدم كل عام، بتحدي تسويق منتوجاتهم بأسعار مناسبة تغطي على الأقل كلف الإنتاج.
الأوضاع الأمنية التي تعيشها منطقة الشرق الاوسط والتي تسببت بإغلاق الأسواق التصديرية الرئيسة (سورية والعراق) وقطعت طرق التصدير إلى معظم الأسواق العالمية خصوصا تركيا وروسيا، والتي بالمجمل كانت تستوعب الكم الأكبر من الإنتاج الخضري الأردني، أرهقت المزارعين الذين بدأوا منذ موسمين بالتقاط أنفاسهم، ما يتطلب العمل على إيجاد الحلول الناجعة لدفع القطاع للمضي قدما.
ورغم أن إيجاد الحلول ليس بالأمر السهل مع تراجع الخيارات الممكنة أمام صانعي القرار والمعنيين بالقطاع الزراعي، إلا أن الجهود الحكومية بدأت تؤتي أكلها خصوصا فيما يتعلق بفتح أسواق تصديرية جديدة والتوجه نحو الصناعات الغذائية بالتزامن مع تنويع المزارع للأنماط الزراعية، ما يبقي الأمل لدى المزارعين بأن تكون المواسم المقبلة أفضل حالا، وتعوضهم الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.
يرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن عدم القدرة على ايجاد الحلول للمعضلات التي يعاني منها القطاع الزراعي كلفته ما يزيد على المليار دولار من الخسائر المتراكمة تمثلت في خسائر متتالية ناتجة عن تدني أسعار البيع، والخسائر التي تسببت بها الكوارث الطبيعية، والارتفاع الكبير في كلف مستلزمات الإنتاج وأجور العمالة الزراعية.
وقال، "المزارع يعي جيدا أن القطاع رهين أوضاع سياسية واقتصادية وليس بالسهولة ايجاد حلول جذرية لإنقاذه، رغم ذلك فإن تعلقه بالأمل يدفعه كل عام إلى زراعة الأرض".
ولفت إلى أن الأمل بتحسن الأوضاع وسداد الديون عاما بعد عام أرغمهم على الاستمرار في العمل.
ويشدد الخدام على ضرورة الحفاظ على القطاع الزراعي كأحد ركائز الاقتصاد الوطني وتوجيه نموه لتلبية الاحتياجات الأساسية للسوق الداخلي وتأمين حاجات المواطن الأردني وتخفيف أعبائه المعيشية.
وأكد أن الحلول المبتكرة التي نهجتها الحكومات المتعاقبة وإن كانت جزئية إلا أنها قللت من التحدي الذي فرضته الأوضاع الأمنية في المنطقة، كالزراعات التعاقدية، والتوجه نحو التصنيع الغذائي الذي سيلعب دورا مهما في حل جزء من المشكلة، رغم أنه لن يكون قادرا على حل مشكلة التسويق بشكل كامل.
المطلوب من وجهة نظر اتحاد المزارعين، أن يتم العمل على عدة محاور في آن واحد، بدءا من تقليل كلف الإنتاج الزراعي بخفض أسعار مستلزمات الإنتاج والحد من تغول العمالة الزراعية وخفض المديونية ودعم المزارع وتعويضه وتأجيل القروض وفوائدها وضخ السيولة اللازمة لدفع المزارع بالاستمرار في العمل على زراعة أرضه.
ويرى الخبير الزراعي المهندس عبدالكريم الشهاب، أن القطاع الزراعي يعاني مشكلات مزمنة، تعاظمت في السنوات الأخيرة وما تزال تنتظر حلولا، موضحا أن بعض هذه التحديات عائد إلى التغيرات المناخية، كالصقيع والفيضانات والرياح وتراجع الهطل المطري، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية، وارتفاع ملوحة التربة، وبعضها بسبب العشوائیة، وعدم وجود تشريعات وقوانين وأنظمة لتنظيم القطاع الزراعي، وأخرى سياسية نتيجة الأوضاع الأمنية في الإقليم.
ويوضح، أن أهم التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة، وجود فائض إنتاج بسبب إغلاق الأسواق التصديرية الرئيسة، ما أدى لخسائر فادحة للمزارعين، وتحملهم ديونا طائلة، حتى بات معظمهم مطلوبين للجهات القضائية.
ويرى الشهاب أن تفاقم التحديات تسبب بواقع اجتماعي واقتصادي هش للمجتمعات المحلية في وادي الأردن، نتيجة تراجع مصادر الدخل وارتفاع نسب الفقر والبطالة، مشيرا إلى أنه وفي ظل استمرار التحديات القائمة فإن القطاع الزراعي بات يواجه مستقبلا مجهولا قد يصل إلى فقر بالانتاج الزراعي.
ويرى المزارع نواش العايد، أن أخطر ما في الأمر، بأن التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي بوادي الأردن ألقت بظلالها بشكل أكبر على صغار المزارعين، موضحا أنه ورغم الانعكاسات السلبية على واقعهم الاجتماعي والاقتصادي، إلا أن الأمل بالخروج من عنق الزجاجة يدفعهم إلى المجازفة مرارا وتكرارا.
ويضيف، تحديات التسويق وارتفاع كلف الانتاج والعمالة وشح المياه، باتت تهدد معظم الحيازات الزراعية الأسرية والصغيرة بالخروج من حلبة السباق، ما سيضاعف من التحديات الاقتصادية التي يواجهها أبناء الوادي، سواء صغار المزارعين أو العاملين بالقطاع، ناهيك عن انعكاساته على المستهلك، مستدركا "إلا أن تراجع الانتاج بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة واءم بين العرض والطلب وأسهم في التقليل من المخاطر".
ويقول، "الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن الأردني ألقت بظلالها على واقع القطاع الزراعي، إذ أن تراجع القدرة الشرائية لعب دورا كبيرا في حدوث فائض في الانتاج في ظل غياب التصدير"، مضيفا أن أهمية القطاع الزراعي تكمن في قيمته التنموية والاجتماعية، نظرا لكونه ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني ومصدر دخل لمئات الآلاف من الأسر التي يمثل القطاع نمطا لحياتهم.
بدوره، يؤكد مدير سوق العارضة المركزي للخضار احمد الختالين أن جردة الموسم الحالي تميل الى للربح على خلاف المواسم الماضية، لافتا إلى أن الأسعار الحالية لمعظم المنتوجات الزراعية في وادي الأردن جيدة تغطي الكلف باستثناء أصناف محددة.
ويبين أن مزارعي وادي الأردن عانوا على مدى مواسم متتالية من خسائر فادحة، إلا أن الأوضاع بدأت بالتحسن التدريجي، لافتا إلى أن الموسم الحالي يعد من أفضل المواسم بالنسبة للمزارعين قياسا بالمواسم السابقة، ما سيمنحهم المزيد من الأمل ويدفعهم إلى المضي قدما في زراعة أراضيهم للموسم المقبل.
ويوضح الختالين أن غياب التصدير إلى الأسواق الخارجية وتراجع القدرة الشرائية للمواطن الأردني أثر بشكل سلبي على أسعار بيع الخضار، موضحا أن ارتفاع أسعار بيع بعض الأصناف يعود إلى تراجع الإنتاج.

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