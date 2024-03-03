5 فناجين قهوة تخفف خطر الوفاة

(MENAFN
- Al Watan) أكدت دراسة جديدة أن شرب خمسة فناجين من القهوة يومياً يمكن أن يكون فعالا في التخفيف من خطر الوفاة بسبب سرطان الأمعاء، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من أربعة فناجين من القهوة في اليوم لديهم خطر أقل للوفاة بسبب المرض بنسبة 29% مقارنة بالأشخاص الذين يشربون أقل من كوبين في اليوم.
وجد باحثون من جامعة ديجلي ستودي دي ميلانو أن شرب القهوة يرتبط عكسيا بخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويتراوح تقليل المخاطر لكل كوب يوميًا من 5 إلى 6%، وفي النهاية يصل إلى 25-30% بعد تناول 4 إلى 5 أكواب يوميًا.
وفقا للخبراء، فإن التأثير الإيجابي للقهوة على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء هو التمثيل الغذائي، حيث تقلل القهوة من نسبة السكر في الدم، وبالتالي من خطر الإصابة بمرض السكري الذي يعد عاملاا خطرا رئيسي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
وبحسب إحصائيات طبية في المملكة المتحدة فإن 90% من المرضى المصابين بسرطان الأمعاء يبقون على قيد الحياة إذا تم تشخيصهم في مرحلة مبكرة.
في السابق، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون القهوة هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربونها.
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