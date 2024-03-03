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5 فناجين قهوة تخفف خطر الوفاة

3/3/2024 2:25:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت دراسة جديدة أن شرب خمسة فناجين من القهوة يومياً يمكن أن يكون فعالا في التخفيف من خطر الوفاة بسبب سرطان الأمعاء، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من أربعة فناجين من القهوة في اليوم لديهم خطر أقل للوفاة بسبب المرض بنسبة 29% مقارنة بالأشخاص الذين يشربون أقل من كوبين في اليوم.
وجد باحثون من جامعة ديجلي ستودي دي ميلانو أن شرب القهوة يرتبط عكسيا بخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويتراوح تقليل المخاطر لكل كوب يوميًا من 5 إلى 6%، وفي النهاية يصل إلى 25-30% بعد تناول 4 إلى 5 أكواب يوميًا.
وفقا للخبراء، فإن التأثير الإيجابي للقهوة على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء هو التمثيل الغذائي، حيث تقلل القهوة من نسبة السكر في الدم، وبالتالي من خطر الإصابة بمرض السكري الذي يعد عاملاا خطرا رئيسي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
وبحسب إحصائيات طبية في المملكة المتحدة فإن 90% من المرضى المصابين بسرطان الأمعاء يبقون على قيد الحياة إذا تم تشخيصهم في مرحلة مبكرة.
في السابق، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون القهوة هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربونها.

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