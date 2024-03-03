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شتاء اليونان الأكثر سخونة

3/3/2024 2:25:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت بيانات أولية صادرة عن خدمة ((كوبرنيكوس)) المعنية بتغير المناخ، والتابعة للاتحاد الأوروبي، أن هذا الشتاء كان الأكثر سخونة في تاريخ اليونان المسجل، بحسب ما أوردته صحيفة ((كاتيميريني)) اليونانية.
وبحسب البيانات التي حللها الفريق العلمي التابع للمرصد الوطني في أثينا فقد تميز شتاء اليونان في 2023-2024 (الذي بدأ في ديسمبر 2023، واستمر في يناير، وفبراير 2024) تحديدًا بفترات طويلة من درجات الحرارة المرتفعة، التي تجاوزت المعايير الموسمية، بشكل كبير.
وأفاد المرصد الوطني في أثينا، بأنه قد تم تسجيل شتاء 2023-2024 بوصفه الأكثر دفئًا في تاريخ اليونان، حيث تجاوز من حيث درجات حرارته شتاء 2015-2016.
وارتفع متوسط درجة الحرارة القصوى في اليونان خلال فترة الشتاء بواقع 1.8 درجة مئوية منذ 1960 وحتى 2024.

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