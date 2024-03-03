شتاء اليونان الأكثر سخونة

(MENAFN
- Al Watan) أظهرت بيانات أولية صادرة عن خدمة ((كوبرنيكوس)) المعنية بتغير المناخ، والتابعة للاتحاد الأوروبي، أن هذا الشتاء كان الأكثر سخونة في تاريخ اليونان المسجل، بحسب ما أوردته صحيفة ((كاتيميريني)) اليونانية.
وبحسب البيانات التي حللها الفريق العلمي التابع للمرصد الوطني في أثينا فقد تميز شتاء اليونان في 2023-2024 (الذي بدأ في ديسمبر 2023، واستمر في يناير، وفبراير 2024) تحديدًا بفترات طويلة من درجات الحرارة المرتفعة، التي تجاوزت المعايير الموسمية، بشكل كبير.
وأفاد المرصد الوطني في أثينا، بأنه قد تم تسجيل شتاء 2023-2024 بوصفه الأكثر دفئًا في تاريخ اليونان، حيث تجاوز من حيث درجات حرارته شتاء 2015-2016.
وارتفع متوسط درجة الحرارة القصوى في اليونان خلال فترة الشتاء بواقع 1.8 درجة مئوية منذ 1960 وحتى 2024.
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