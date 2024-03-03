جولات رقابية استعدادا لرمضان

(MENAFN
- Al Watan) تواصل أمانة منطقة القصيم، ممثلة بالإدارة العامة للامتثال من خلال مختبر سلامة الأغذية بمدينة بريدة، جولاتها الرقابية اليومية على الأسواق والمنشآت الغذائية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة، ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك، يأتي ذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في الطلب والإقبال على المنتجات الغذائية.
وأكدت أمانة منطقة القصيم أن الحملات الرقابية مستمرة، وتعمل بشكلٍ متواصل ومتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية، ورصد المخالفات الصحية، وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، وعدم التهاون معهم.
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