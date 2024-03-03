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جولات رقابية استعدادا لرمضان

3/3/2024 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل أمانة منطقة القصيم، ممثلة بالإدارة العامة للامتثال من خلال مختبر سلامة الأغذية بمدينة بريدة، جولاتها الرقابية اليومية على الأسواق والمنشآت الغذائية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة، ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك، يأتي ذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في الطلب والإقبال على المنتجات الغذائية.
وأكدت أمانة منطقة القصيم أن الحملات الرقابية مستمرة، وتعمل بشكلٍ متواصل ومتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية، ورصد المخالفات الصحية، وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، وعدم التهاون معهم.

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