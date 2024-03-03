بلدية عنيزة تحتفي بإكسبو

(MENAFN
- Al Watan) نفذت بلدية عنيزة احتفاء بفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 عبر 46000 وردة طبيعية رسمت شعار إكسبو 2030، وذلك في مهرجان حياة الورد الثاني في متنزه الحاجب بالمحافظة، إضافة إلى أكبر لوحة جدارية إبداعية أصبحت معلمًا فنيًا تحمل صورة لخادم الحرمين وولي العهد، مصممة من الورد.
ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة، ويتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وخلق أجواء ترفيهية، ويقدم العديد من الأركان والمحال والأسر المنتجة والمقاهي وعربات الأطعمة ، إضافة لركن خاص للفن التشكيلي وموقع مخصص لألعاب الأطفال، وعددا من أركان ومعارض الجهات.
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