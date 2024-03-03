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بلدية عنيزة تحتفي بإكسبو

3/3/2024 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت بلدية عنيزة احتفاء بفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 عبر 46000 وردة طبيعية رسمت شعار إكسبو 2030، وذلك في مهرجان حياة الورد الثاني في متنزه الحاجب بالمحافظة، إضافة إلى أكبر لوحة جدارية إبداعية أصبحت معلمًا فنيًا تحمل صورة لخادم الحرمين وولي العهد، مصممة من الورد.
ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة، ويتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وخلق أجواء ترفيهية، ويقدم العديد من الأركان والمحال والأسر المنتجة والمقاهي وعربات الأطعمة ، إضافة لركن خاص للفن التشكيلي وموقع مخصص لألعاب الأطفال، وعددا من أركان ومعارض الجهات.

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