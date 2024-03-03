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إنعاش حديقة المطعن بالصيانة والتأهيل

3/3/2024 2:22:20 PM

(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية محافظة بيش شمال منطقة جازان في إجراء صيانة شاملة وإعادة تأهيل لحديقة المطعن الواقعة على طريق ((بيش - الدرب)). وشملت أعمال الصيانة إزالة جميع الأشجار، لإعادة تنسيق الزراعة، وإزالة الأرصفة المتهالكة، وبناء أرصفة جديدة، مع الإنارة ووضع تربة زراعية لكامل الحديقة.
وأوضحت البلدية أن إعادة التأهيل تأتي ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة والمراكز التابعة لها.
ورصدت ((الوطن)) أعمال الصيانة في الحديقة. وقال أحد المهندسين المشرفين على أعمال الصيانة بالحديقة إنه تم إنشاء شبكة جديدة للري بالرش للحديقة. كما تمت زراعتها بالنجيلة لمسافة 60 ألفا مع بعض الأشجار، وسيتم توفير ألعاب جديدة للأطفال، بالإضافة إلى إجراء صيانة للأرصفة القديمة والمتهالكة. وأشار إلى أنهم كثيرا ما يواجهون حالات حرائق للنجيلة الزراعية بسبب إهمال الزوار وإشعالهم النار.
وكانت ((الوطن)) أعدت تقريرا سابقا بعنوان ((حدائق بيش مهملة وتنتظر الصيانة)).

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