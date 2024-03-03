إنعاش حديقة المطعن بالصيانة والتأهيل

(MENAFN
- Al Watan) شرعت بلدية محافظة بيش شمال منطقة جازان في إجراء صيانة شاملة وإعادة تأهيل لحديقة المطعن الواقعة على طريق ((بيش - الدرب)). وشملت أعمال الصيانة إزالة جميع الأشجار، لإعادة تنسيق الزراعة، وإزالة الأرصفة المتهالكة، وبناء أرصفة جديدة، مع الإنارة ووضع تربة زراعية لكامل الحديقة.
وأوضحت البلدية أن إعادة التأهيل تأتي ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة والمراكز التابعة لها.
ورصدت ((الوطن)) أعمال الصيانة في الحديقة. وقال أحد المهندسين المشرفين على أعمال الصيانة بالحديقة إنه تم إنشاء شبكة جديدة للري بالرش للحديقة. كما تمت زراعتها بالنجيلة لمسافة 60 ألفا مع بعض الأشجار، وسيتم توفير ألعاب جديدة للأطفال، بالإضافة إلى إجراء صيانة للأرصفة القديمة والمتهالكة. وأشار إلى أنهم كثيرا ما يواجهون حالات حرائق للنجيلة الزراعية بسبب إهمال الزوار وإشعالهم النار.
وكانت ((الوطن)) أعدت تقريرا سابقا بعنوان ((حدائق بيش مهملة وتنتظر الصيانة)).
MENAFN03032024000089011017ID1107928383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.