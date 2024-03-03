Sunday, 03 March 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الـنقد الأدبي رؤى مُتنوعة تُـفضي إلى نـقدٍ حداثي مُتنوع

3/3/2024 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) إنَّ العمل الأدبي هو موضوع النقد الأدبي، والمنهج النقدي يتبنى طريقةً في التحليل؛ فالنقد إذن عملية وصفية تبدأ بعد عملية الإبداع مباشرةً، هذه العملية تستهدف قراءة الأثر الأدبي ومقاربته؛ لذا متى ما وُجد الإبداع، وُجد النقد مباشرةً؛ فهو إنتاج على نص له أسبقية الظهور.
ومن هنا مرَّ النقد الأدبي بفترةٍ ذهبيةٍ ونقلةٍ نوعيةٍ ومعرفيةٍ، امتدت تقريبًا من النصف الثاني من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن العشرين، ثم ظهرت بعد تلك الفترة اتجاهات جديدة لـ"نقد ما بعد الحداثة"، لذلك شَهِد النقد الأدبي في العصر الحديث تطورًا ملحوظاً في البنية والأسس والمناهج والتصورات والمقولات؛ وذلك بهدف تأمل الأعمال الأدبية وتقويمها ومقاربتها، والنظر في مواطن التميز والاختلاف؛ مما أحدث ظهورَ مناهج نقدية متعددة، باتت تمثلُ أدواتٍ للقراءة والتحليل والإنتاج النقدي، الذي أخذ طابع "الـعلمية"، وأعني بها: التخصصية التي تسير وفق قواعد وأسس ثابتة، أو ما يسمى عند عالم اللسانيات، السويسري دوسوسير بــ"الـنظام"، بعيدًا عن الأهواء والأذواق والآراء الشخصية غير المنطقية وغير الـمُعللة، التي كانت سمةً طاهرةً للنقد القديم، مثل: النقد الذي كان يُمارَس في أسواق العرب قديمًا على القصائد والإنتاج الشعري لشعراء تلك الفترة الـمُتقدمة.
وعليه فقد تحقق للنص الأدبي، انفتاح جديد بظهور عدة مناهج نقدية، أحدثت نتائج دقيقة وتحولات منطقية وعلمية في قراءة النصوص الأدبية والعمل على تحليلها وتأويلها؛ لأنَّ كل منهج من هذه المناهج ينطلق في أساسه من تصوراتٍ معينةٍ للكون والحياة والإنسان، وأدواتٍ إجرائيةٍ يعمل عليها، وبات المنهج هو أداةُ الكشفِ على عوالم النصوص، والغوص في خفاياها الظاهرة وغير الظاهرة، مع حضور أبعادٍ فلسفيةٍ وخلفياتٍ فكريةٍ وأيدولوجيةٍ متنوعة، وهذا ما يسمى بـــ"النظرية الأدبية الحديثة"، التي أرى أنها جزءٌ من التاريخ النقدي، وفعل معرفي لا نهائي، وخليط متنوع من القيم والقناعات والتصورات والمنطلقات، وعالم منفتحٌ من المرجعيات، وآليات الاشتغال والتحليل، فضلاً عن قيامها على علاقة تأثرية مُتبادلة بين الذات والموضوعات، وجميعُها أحدثت أثرًا واضحًا ونوعيًا على النقد وعملية الإنتاج النقدي؛ وذلك لأنَّ النص عالمٌ مهولُ من العناصر اللغوية المتشابكة، كما أشار إلى ذلك عبدالله الغذامي في أحد كتبه، لذا أصبح الإنتاج النقدي عالم منفتح من العطاء والإبداع والمقاربات التي سيطرت في القراءة وحددت نمط التأويل، فالنقطة في الإنتاج النقدي المبني على استخدام هذه المناهج، هي فاصلة في اعتقادي؛ للكثير من الأعمال الأخرى التي تنطلق من قراءات الآخر، وطريقة استخدامه للمنهج النقدي وطريقته في التناول والتطبيق.
لذلك يمكن القول: إنَّ هذه المناهج النقدية جاءت على قسمين: الأول مناهج نقدية تقليدية تسمى بــ"المناهج السياقية"، التي تهتم بالمؤثرات الخارجية للنص، أو لنقل: تستعمل نظريات المعرفة الإنسانية في محاورة النص، حيث تنطلق من النص إلى خارجه، وتعطي للسياق الخارجي أولويةً عن النص الـمَقُول، مثل: الشاعر والتاريخ والبيئة والمجتمع وظروف الـمُنتج والإنتاج والعوامل التي تأتي من خارج النص وتسهم في إنتاجه وتشكيله، أو ما يسمى "دراسة النص الأدبي من الخارج"، ومنها: الاجتماعي، والتاريخي، والنفسي، والانطباعي، والأسطوري، حيث إنَّ لكل منهج منها أصول ومنطلقات وإيجابيات وسلبيات في التناول والتحليل، كما أنها شكلت العامل الأهم في ظهور القسم الثاني من المناهج النقدية التي تسمى بـــ"المناهج النصية النسقية"، التي تهتم بالنص في حد ذاته وبنيته التركيبية وشبكة العلاقات الداخلية التي تحكمه، حيث عملت هذه المناهج على تطوير نظرة القسم الأول والاهتمام بالخارج عن النص؛ لتؤسس بذلك الطرح والتوجه صرحًا جديدًا من المناهج النصية النسقية، التي جلبت الكثير من الاهتمام بانفتاحها على العلوم الطبيعية الدقيقة، ومنها: الشكلانية، البنيوية أو ما يسمى بــ"موت المؤلف"، التفكيكية، الأسلوبية، السيمائية، التداولية، نظرية التلقي، النقد الثقافي، والخطاب النقدي، النظرية الشعرية، وجميع هذه المناهج والنظريات تنطلق من أن النص كيان مستقل بذاته، ليس له علاقة بما هو خارج عنه وعن النسق الذي يدخل فيه، كما أن النص في ضوء هذه التصورات نظام داخلي متحرك ومفتوح، يؤثر ويتأثر، لهذا فإنَّ هذه المناهج النقدية الحديثة شكلت مع انبثاقها تراكمًا معرفيًا وثقافيًا وفكريًا مختلفًا، حيث لكل منهج منها الفضل في التمهيد للمنهج الذي يليه؛ لأنَّ المعرفة في اعتقادي بناء متراكم، وبذلك اكتسبت عملية النقد في العصر الحديث قوةً تأثريةً حقيقةً في تطور المعرفة الإنسانية، والجدل العقلي، أي: النشاط المتميز للعقل باعتباره أداة تحكميم عقلانية تهدف إلى إحداث وعي إنساني ثم إبداع لفهم العالم، وبات النقد الحداثي يُخضع كل ما حولنا للنقد والفحص والنظر إلى سيرورة الأشياء وتحديثها ومنها: الإنسان والعقل والهوية الأدب والفن والثقافة، إذ يرى سعيد السريحي، الذي يعد أحد رموز الحداثة، أن الحداثة هي تحديث للمجتمع والحياة، ويقول: "للحداثة مفهوم شمولي، أوسع مما مُنح لنا، ومما ارتضينا لأنفسنا؛ ذلك لأن الحداثة نظرة للعالم أوسع من أن تؤطر بقالب للشعر، وآخر للقصة، وثال للنقد، إنها النظرة التي تمسك الحياة من كتفيها، وتهزها هزّا"، وبذلك ظهرَ مفهوم "النطرية النقدية" التي لم تقتصر على الأدب فقط، بل تتعداه إلى نظرياتٍ نقديةٍ في الفن والاجتماع والفلسفة والعلوم الطبيعة وغيرها، وهذا في اعتقادي مشروع نقدي جذري يؤسس للوعي بأهميته وفاعليته، ويستدعي ثورة عقلانية تنويرية تتجاوز حالة العجز إلى الانفتاح على الآخر ومواكبة التيارات المعاصرة في شتى المجالات.

MENAFN03032024000089011017ID1107928382

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث