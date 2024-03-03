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عراقة التأسيس وامتداد الدولة السعودية

3/3/2024 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) رواية التاريخ كانت تفاصيلها بعزيمة الرجال المخلصين وإخلاص المؤمنين بقيادتهم ورؤيتهم في تحقيق الوحدة الوطنية وتكوين الدولة السعودية الأولى، ورأب صدع التفكك والتشرذم والنزاع والسفك والسفح، والتي كان مؤسسها وباني كيانها الأول الإمام محمد بن سعود، والذي كان رجل المرحلة الأولى بكل اقتدار واعتزاز وتمكين وقوة سياسية تحكم أمور الدولة بكتاب الله وسنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام .. هذه هي الدولة السعودية الأولى والتي كانت على موعد مع كتابة التأسيس في عام 1139هـ الموافق من فبراير عام 1727م، ومنذ تولي الإمام محمد بن سعود وهي تُنسب لهم حيثُ نُسب اسم الدولة إلى سعود بن محمد آل مقرن الجد الأكبر للأسرة الحاكمة، الذي كان حاكماً للدرعية وجعلها عاصمة للدولة، وهذا كان أول ظهور لاسم السعودية في كثير من المراسلات الداخلية والخارجية، هذه السعودية الأولى والتي استمرت 94 عاماً، خاض حُكّامُها الكثير من المعارك، والغارات والحملات والغزوات في سبيل المحافظة على هذا الكيان الكبير والحرص كبير الحرص على وحدة الوطن .. وحين سقطت العاصمة الدرعية لم تلبث طويلاً حتى عاد الإمام تركي ليعيد بناء دولتهم الأولى وتكوين السعودية الثانية امتداداً واستلهاماً للسعودية الأولى، بعد محاولات عدّة في استرداد ملكهم ظلت سبع سنوات حتى تمكن الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود من استعادة حكم دولتهم وجعل الرياض عاصمةً لها بدلاً عن العاصمة الأولى الدرعية، ولم تتسع رقعتها الجغرافية، وذلك يعود للكثير من الأعداء المتربصين خارجياً والخلافات الداخلية وظلت كياناً قائماً لمدة ثلاثة وعشرين عامًا، قضاها في توطيد حكمه في أرجاء الدولة، ولم تلبث طويلاً حتى عاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لينهض بحنكته وحكمته على استرداد دولتهم السعودية وعاصمتها الرياض، وكان له ذلك في اليوم الخامس من شوال للعام 1319م- الخامس عشر من يناير للعام 1902م، ليكتب بهذا التاريخ تأسيس الدولة السعودية الحديثة والمعاصرة المملكة العربية السعودية -حفظها الله- قيادةً رشيدةً وشعباً محبّاً وفيّاً لولاة أمره. لم يكن اليوم الثاني والعشرين من فبراير الاحتفاء بيوم التأسيس واعتماده مجرد ذكرى فحسب؛ بل هو يوم اعتزاز وتاريخ وحضارة وثقافة وعراقة تخطو نحو مستقبل مشرق يستمد قوته من تاريخه الموغل في القِدَم عبر ثلاثة قرون، حمل فيها الرجال المسؤولية العظمى في توحيد بلاد مترامية الأطراف، وتوحيد عقيدة صادقة لرب العالمين .. هذه القرون الثلاثة شاهدة عصر لمجد تليد فيه من الطموحات والأحلام والآمال ما نراه اليوم أمام أعيننا حقيقة وواقعاً وفق رؤية حكيمة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الطموح محمد بن سلمان بن عبد العزيز .. هذه الرؤية التي تسير بوطننا نحو العالم الأول ومصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ومضة:
يقول الشاعر عطاالله القحطاني:
غنّ يا وادي حنيفة ملى صدرك كلام
ذكّر الدرعية اللي جرى وقتٍ قديم
يوم صاحت والتطم قال بن مقرن وقام
سطّر التاريخ بالعز والمجد العظيم
راعي العوجا محمد مقابيس الظلام
عزوة ابن سعود توفي الغريم من الغريم
سل شلفاً تفصل الراس عن باق العظام
وامتطى شقرا من الريح ينقلها النسيم

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