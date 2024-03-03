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النجوم الضخمة تكون الكواكب

3/3/2024 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تستطيع النجوم الضخمة إطلاق المادة اللازمة لتَكَوُّن كواكب عملاقة مثل المشتري، على ما بيّنت عمليات مراقبة أولى للظاهرة التي أوردتها دراسة نشرت في مجلة ((ساينس)).
وراقب فريق دولي من علماء الفلك بقيادة باحثين من المركز الوطني للأبحاث العلمية، النظام الكوكبي الناشئ d203-506 لتأكيد ما توقّعته النماذج النظرية.
وهذا النظام الصغير الذي يقع على هامش سديم أوريون، يملك نظرياً كل المقومات لإنتاج أقلّه كوكب عملاق غاز واحد مثل المشتري أو زحل، أي كوكب يتكون بشكل رئيسي من الهيدروجين والهيليوم.
والنجم الذي يقع في وسط d203-506 محاط بقرص كوكبي، هو عبارة عن سحابة من الغاز تعمل نظرياً كمادة خام لتشكيل كوكب غازي.
وأوضحت الدراسة، أنّ نتيجة هذا الإشعاع كافية ليخرج الغاز من القرص في أقل من مليون سنة، ما يكفي للتأثير على تكوّن الكواكب العملاقة في القرص.

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