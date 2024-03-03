دلفين ينتزع أحشاء قرش

(MENAFN
- Al Watan) أذهل العلماء مشهد يمتد لأقل من دقيقتين لعملية سحق وخطف نفذها دلفين قاتل، حين هاجم سمكة قرش بيضاء كبيرة، وابتلع ما تيسر له منها قبل أن يهرب سريعًا.
فقد كشف الخبراء أن الحدث الذي وقع قبالة ساحل خليج موسيل في جنوب إفريقيا يقدم رؤى جديدة حول السلوك المفترس لحيتان ((الأوركا)) وهي نوع من الدلافين.
في حين تم توثيق حيتان الأوركا سابقًا وهي تصطاد أسماك القرش وحتى الحيتان بمفردها، يُعتقد أن الحدث الذي تم الإبلاغ عنه حديثًا يعد المرة الأولى المعروفة التي تقوم فيها حيتان أوركا وحيدة باصطياد أكبر الأسماك المفترسة في العالم.
ووثق الحدث الفريد من نوعه في 18 يونيو 2023 في المجلة الإفريقية لعلوم البحار، بحسب صحيفة ((غارديان)) البريطانية.
إلى ذلك كشف الفريق كيف حدث الهجوم، ووصف الباحثون كيف أن رائحة كبد سمك القرش ومنظر نوارس عشب البحر أشارت كلها إلى حدوث عملية قتل حديثة.
وقال التقرير إن الحوت أمسك بالزعنفة اليسرى لسمكة القرش ودفعها للأمام عدة مرات قبل أن ينتزع أحشاءها في النهاية.
وبعد دقائق شوهدت وفي فمها قطعة دامية من كبد القرش.
يشار إلى أن الحُوت القاتل أو الأوركا هو حوت ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، والتي تعد أكبر عضو فيها.
وتتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع، على الرغم من أن الأفراد يتخصصون غالبًا في أنواع معينة من الفرائس.
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