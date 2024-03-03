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أنفاق أمريكية تكشف أسئلة حول الكون

3/3/2024 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) يقود علماء في مختبر ((فيرميلاب))، التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، مشروعا عالميا رائدا تحت سطح الأرض، بهدف دراسة النوترينوات، وسيتطلب استخدام أنفاق أسفل ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية.
وتقدّر تكلفة المشروع، الذي يحمل اسم ((DUNE))، بثلاثة مليارات دولار. وأصبح لدى طواقم العمل به 3 كهوف تحت الأرض، يبلغ طولها 500 قدم، وطويلة تقريبا بما يكفي لاستيعاب مبنى من 7 طوابق.
وانتهت عملية التنقيب الفعلية أخيرا، بعد أن استغرقت عاما واحدا فقط، والخطوة التالية هي تثبيت أول كاشف من 4 أجهزة للكشف عن الجسيمات على بُعد نحو ميل واحد تحت السطح في مختبر سانفورد للأبحاث تحت الأرض في ليد بداكوتا الجنوبية، وفقا لبيان صادر عن جامعة تكساس في أرلينغتون (يوتا).
وستطلق مسرعات الجسيمات في مختبر ((فيرميلاب)) خارج شيكاغو، إلينوي في البداية، شعاعا قويا للغاية من النيوترينوات من خلال كاشف في ((فيرميلاب))، وسوف ينتقل هذا الشعاع بعد ذلك تحت الأرض لمسافة 800 ميل إلى الكاشف في مرفق أبحاث ساوث داكوتا سانفورد تحت الأرض.

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