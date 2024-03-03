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رعاية منزلية لحديثي الولادة بالأحساء

3/3/2024 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس مكتب فرع الجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية المنزلية في الأحساء ماهر القعيمي، عن إجمالي المرضى في الأحساء الذين تقدم لهم خدمات طبية بنحو 1200 مريض، وتبدأ الرعاية المنزلية من عمر اليومين للأطفال حديثي الولادة، مضيفًا أن من بين أبرز الأخطاء التي يقع فيها مرافقو المرضى في المنازل نسيان بعض المرافقين العناية بأنفسهم، ويصيبهم احتراق وضغوطات نفسية تجعلهم غير قادرين على الاهتمام بذويهم، والتصرف مع الحالة المرضية بدون استشارة الأشخاص المختصين.
200 ممارس
أبان القعيمي أن إجمالي أعداد الممارسين للطب المنزلي في الأحساء، يصل إلى 200 ممارس صحي من حوالي 7 مراكز حكومية ومركزين خاصين ومركز في الحرس الوطني، مشيرًا إلى أن الجمعية لا تخدم المرضى بشكل مباشر ودورها منصب على التطوير عن طريق الدورات والمؤتمرات وتفعيل الأيام العالمية، لافتًا إلى أن إجمالي الحضور في الدورة من الكوادر الطبية والمتطوعين المهتمين بمجال الرعاية الصحية نحو 60 شخص، وهدفت إلى رفع مستوى الخدمات الطبية في المنزل وذلك عن طريق تدريب ممارسين صحيين منزليين معظمهم من طاقم التمريض، يقومون لاحقًا بتدريب 5 مرافقي مرضى كشرط لاجتياز الدورة والحصول على الشهادة.
جودة الحياة
قال: استعرضت الدورة جوانب متعددة من الطب المنزلي مثل: العناية بالجروح، والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى العناية لمرضى الأعصاب، ومرضى التنفس، ومكافحة العدوى، والتعامل الفعال مع مرضى الزهايمر، بالإضافة إلى التغذية السليمة والعناية بالأنابيب. وتأتي الدورة ضمن سعي الجمعية لتعزيز الرعاية الصحية المنزلية وتحقيق الشراكة المجتمعية في تحسين جودة الحياة للمرضى وذويهم، وفي إطار التزامها بتعزيز مستوى الرعاية الصحية المنزلية وتعزيز مهارات العناية بالمرضى.

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