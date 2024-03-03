Sunday, 03 March 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ساف تطلق نادي جودة الحياة الصحي

3/3/2024 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الجمعية السعودية للصحة العامة بالرياض مشروع نادي جودة الحياة الصحية ((يمن))، والذي يهدف إلى تحديد وتحليل المشكلات الصحية الحالية والمتوقعة في المملكة، واقتراح الحلول المناسبة وإجراء الأبحاث والدراسات حول المشكلات والمخاطر المتعلقة بالصحة العامة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للصحة العامة ماجد العصيمي أن الجمعية هي المرجع للصحة العامة بالمملكة، وتعمل تحت إدارة جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.
وحث المتطوعين على حضور المؤتمرات والندوات ذات العلاقة لتطوير ذاتهم علميا ومهنيا، وتمكين ممارس الصحة العامة في عمله من ناحية علمية وعملية، وإنشاء شراكات مع ذوى الاهتمام بما يخص الصحة العامة بالمنطقة والمحافظة عليها، وتثقيف المجتمع لممارسة واختيار ما هو آمن وأكثر صحية، وإيصال المجتمع لمستوى وعي وثقافة صحية تناسب الاحتياج.
خدمة المجتمع
بين المشرف على النادي الدكتور جابر شراحيلي أن النادي سينفذ عددا من المبادرات الصحية والبرامج التطوعية وبرامج خدمة المجتمع بشكل عام، وبرامج نوعية مجتمعية وتدريبية لأعضاء النادي. وذلك عبر فريق علمي طبي أكاديمي مؤهل ولجان تنفيذية يشرف عليها خبراء في الصحة العامة، ويرأس النادي الدكتور العصيمي، فيما يرأس لجنة البحوث العلمية في النادي الدكتور همام الكنهل، ومساعد له الدكتورة نوف بنت معمر، فيما تترأس الدكتورة رغد الحجيلي لجنة التوعية والتثقيف الصحي، والدكتور عبدالله الدعجاني رئيسا للجنة المشاركة المجتمعية في النادي.
مبادرات صحية مبتكرة
ينفذ النادي 8 مبادرات صحية مبتكرة على مدار العام، أبرزها: مبادرة (سواعد الصحة)، وتهدف إلى تمكين كوادر صحية متطوعة بالعمل في داخل المنشآت الصحية في تخصصات نوعية، لتقديم خدمات طبية والمساعدة والتطوع الصحي، كما سينفذ النادي مبادرة (في منزلي طبيب)، وهي عبارة عن تنسيق للقيام بزيارات منزلية وفحوصات شاملة للمرضى كبار السن والأطفال والبالغين داخل منازلهم.
فيما تركز مبادرة ((حياتك تهمنا)) على زيادة عدد المقلعين عن التدخين، وسيتم تنفيذ مبادرة ((حملة تطعيم الإنفلونزا)) عبر فريق تطوعي صحي يقوم بزيارة القرى والهجر والمناطق الجبلية للتطعيم ضد الإنفلونزا.
أما مبادرة ((خدمتك شرف)) فينفذها فريق تطوعي من الخدمات المساندة، يهتم بنقل المرضى غير القادرين على الحركة داخل ارجاء المنشأة الصحية لقضاء احتياجاتهم.
أهم مبادرات النادي:
سواعد الصحة
في منزلي طبيب
البحوث الطبية في مجال الصحة العامة
برنامج قادة المستقبل
حياتك تهمنا
فكرة التطوع
خدمتك شرف
تطعيم الإنفلونزا

MENAFN03032024000089011017ID1107928376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث