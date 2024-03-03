ساف تطلق نادي جودة الحياة الصحي

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت الجمعية السعودية للصحة العامة بالرياض مشروع نادي جودة الحياة الصحية ((يمن))، والذي يهدف إلى تحديد وتحليل المشكلات الصحية الحالية والمتوقعة في المملكة، واقتراح الحلول المناسبة وإجراء الأبحاث والدراسات حول المشكلات والمخاطر المتعلقة بالصحة العامة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للصحة العامة ماجد العصيمي أن الجمعية هي المرجع للصحة العامة بالمملكة، وتعمل تحت إدارة جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.
وحث المتطوعين على حضور المؤتمرات والندوات ذات العلاقة لتطوير ذاتهم علميا ومهنيا، وتمكين ممارس الصحة العامة في عمله من ناحية علمية وعملية، وإنشاء شراكات مع ذوى الاهتمام بما يخص الصحة العامة بالمنطقة والمحافظة عليها، وتثقيف المجتمع لممارسة واختيار ما هو آمن وأكثر صحية، وإيصال المجتمع لمستوى وعي وثقافة صحية تناسب الاحتياج.
خدمة المجتمع
بين المشرف على النادي الدكتور جابر شراحيلي أن النادي سينفذ عددا من المبادرات الصحية والبرامج التطوعية وبرامج خدمة المجتمع بشكل عام، وبرامج نوعية مجتمعية وتدريبية لأعضاء النادي. وذلك عبر فريق علمي طبي أكاديمي مؤهل ولجان تنفيذية يشرف عليها خبراء في الصحة العامة، ويرأس النادي الدكتور العصيمي، فيما يرأس لجنة البحوث العلمية في النادي الدكتور همام الكنهل، ومساعد له الدكتورة نوف بنت معمر، فيما تترأس الدكتورة رغد الحجيلي لجنة التوعية والتثقيف الصحي، والدكتور عبدالله الدعجاني رئيسا للجنة المشاركة المجتمعية في النادي.
مبادرات صحية مبتكرة
ينفذ النادي 8 مبادرات صحية مبتكرة على مدار العام، أبرزها: مبادرة (سواعد الصحة)، وتهدف إلى تمكين كوادر صحية متطوعة بالعمل في داخل المنشآت الصحية في تخصصات نوعية، لتقديم خدمات طبية والمساعدة والتطوع الصحي، كما سينفذ النادي مبادرة (في منزلي طبيب)، وهي عبارة عن تنسيق للقيام بزيارات منزلية وفحوصات شاملة للمرضى كبار السن والأطفال والبالغين داخل منازلهم.
فيما تركز مبادرة ((حياتك تهمنا)) على زيادة عدد المقلعين عن التدخين، وسيتم تنفيذ مبادرة ((حملة تطعيم الإنفلونزا)) عبر فريق تطوعي صحي يقوم بزيارة القرى والهجر والمناطق الجبلية للتطعيم ضد الإنفلونزا.
أما مبادرة ((خدمتك شرف)) فينفذها فريق تطوعي من الخدمات المساندة، يهتم بنقل المرضى غير القادرين على الحركة داخل ارجاء المنشأة الصحية لقضاء احتياجاتهم.
أهم مبادرات النادي:
سواعد الصحة
في منزلي طبيب
البحوث الطبية في مجال الصحة العامة
برنامج قادة المستقبل
حياتك تهمنا
فكرة التطوع
خدمتك شرف
تطعيم الإنفلونزا
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