مستشفى دله النخيل بالرياض يواصل تميزه ويعالج مريضاً مصاباً بتشوه حاد في القدم بجراحة دقيقة ونادرة

(MENAFN
- Al Watan) واصل مستشفى دله النخيل في الرياض، تميزه وتخصصه، في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والنادرة، بأعلى معايير الجودة والإتقان، حيث نجح المستشفى، مؤخرا، من إجراء عملية جراحية دقيقة، لمريض عشريني، كان مصابا بتشوه حاد، في إحدى قدميه، ليصبح بعد الإجراء، قادرا على المشي، بصورة طبيعية.
وأدّى تشوه قدم المريض الذي نتج عن إصابة قديمة حدثت له، إلى ظهور إلتهابات خطيرة، تسببت في عدم قدرته على المشي، وأقعدته عن الحركة الطبيعية، بصورة كبيرة، كما أن ترك الإصابة لمدة طويلة وإهمالها، أدّى إلى تفاقم الحالة المرضية للمريض، الذي كان يعاني من آلام حادة وعديدة في قدمه.
وتفصيلا، أوضح الدكتور محمد توفيق الشولي، استشاري عظام وأمراض القدم والكاحل، في مستشفى دله النخيل، الذي أشرف على إجرا ء العملية للمريض، قائلا:" أجرينا عملية بناء وترميم كامل، لقدم مريض عشريني، قَدِمَ إلى المستشفى، حيث أدت إصابة قديمة في قدمه إلى ظهور التهابات خطيرة، صاحبتها آلام حادة، مما جعلنا نسارع في إجراء العملية التي استغرقت نحو 7 ساعات وتكللت، ولله الحمد، بالنجاح". وأشار الشولي إلى أن التشخيص الصحيح، وكذلك وضع الخطة العلاجية المناسبة، والمحكمة، ساعد على الشفاء العاجل
وبيّن الاستشاري محمد الشولي، أن المريض العشريني راجع، قبل القدوم إلى المستشفى، عددا من الأطباء الذين اعتذروا بدروهم عن إجراء العملية له، مضيفا أن بعض الأطباء عرضوا على المريض بتر قدمه.
وأكد د. محمد الشولي، أن المريض أصبح الآن في كامل صحته، وتعافى من الآلام الناتجة عن إصابة قدمه، وأصبح حاليا قادرا على المشي بصورة طبيعية، وقادرا أيضا على إيجاد حذاء مناسب، بعد أن كان ذلك متعذرا عليه، بسبب التشوه في قدمه.
يُذكر أن مجموعة دله الصحية، تضم نخبة من الأطباء والجراحين المتميزين، في المجالات كافة، وتتكون من ستة مرافق كبرى، ورائدة في تقديم الرعاية الصحية الفائقة، لجميع المرضى والمراجعين، وتخدم المجموعة حاليًا أكثر من 1.5 مليون مراجع سنويًا في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة وبجودة عالية في المملكة العربية السعودية.
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