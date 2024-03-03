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مستشفى دله النخيل بالرياض يواصل تميزه ويعالج مريضاً مصاباً بتشوه حاد في القدم بجراحة دقيقة ونادرة

3/3/2024 2:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل مستشفى دله النخيل في الرياض، تميزه وتخصصه، في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والنادرة، بأعلى معايير الجودة والإتقان، حيث نجح المستشفى، مؤخرا، من إجراء عملية جراحية دقيقة، لمريض عشريني، كان مصابا بتشوه حاد، في إحدى قدميه، ليصبح بعد الإجراء، قادرا على المشي، بصورة طبيعية.
وأدّى تشوه قدم المريض الذي نتج عن إصابة قديمة حدثت له، إلى ظهور إلتهابات خطيرة، تسببت في عدم قدرته على المشي، وأقعدته عن الحركة الطبيعية، بصورة كبيرة، كما أن ترك الإصابة لمدة طويلة وإهمالها، أدّى إلى تفاقم الحالة المرضية للمريض، الذي كان يعاني من آلام حادة وعديدة في قدمه.
وتفصيلا، أوضح الدكتور محمد توفيق الشولي، استشاري عظام وأمراض القدم والكاحل، في مستشفى دله النخيل، الذي أشرف على إجرا ء العملية للمريض، قائلا:" أجرينا عملية بناء وترميم كامل، لقدم مريض عشريني، قَدِمَ إلى المستشفى، حيث أدت إصابة قديمة في قدمه إلى ظهور التهابات خطيرة، صاحبتها آلام حادة، مما جعلنا نسارع في إجراء العملية التي استغرقت نحو 7 ساعات وتكللت، ولله الحمد، بالنجاح". وأشار الشولي إلى أن التشخيص الصحيح، وكذلك وضع الخطة العلاجية المناسبة، والمحكمة، ساعد على الشفاء العاجل

وبيّن الاستشاري محمد الشولي، أن المريض العشريني راجع، قبل القدوم إلى المستشفى، عددا من الأطباء الذين اعتذروا بدروهم عن إجراء العملية له، مضيفا أن بعض الأطباء عرضوا على المريض بتر قدمه.
وأكد د. محمد الشولي، أن المريض أصبح الآن في كامل صحته، وتعافى من الآلام الناتجة عن إصابة قدمه، وأصبح حاليا قادرا على المشي بصورة طبيعية، وقادرا أيضا على إيجاد حذاء مناسب، بعد أن كان ذلك متعذرا عليه، بسبب التشوه في قدمه.
يُذكر أن مجموعة دله الصحية، تضم نخبة من الأطباء والجراحين المتميزين، في المجالات كافة، وتتكون من ستة مرافق كبرى، ورائدة في تقديم الرعاية الصحية الفائقة، لجميع المرضى والمراجعين، وتخدم المجموعة حاليًا أكثر من 1.5 مليون مراجع سنويًا في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة وبجودة عالية في المملكة العربية السعودية.

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